Policjanci pilotowali do szpitala samochód z chorą kobietą

Policjanci z Karpacza pomogli szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala mężczyźnie, który wiózł chorą partnerkę. Kobieta uskarżała się na silne bóle, miała problemy z oddychaniem i nie była w stanie się poruszać. Z uwagi na zagrożenie jej życia i zdrowia funkcjonariusze przeprowadzili pilotaż samochodu z ronda w Miłkowie do jeleniogórskiego szpitala. Dzięki pomocy funkcjonariuszy kobieta szybko i bezpiecznie dotarła do szpitala, gdzie natychmiast udzielono jej pomocy medycznej.