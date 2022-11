Zaginiony Amerykanin odnaleziony Data publikacji 22.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Brzescy policjanci szybko odnaleźli zaginionego obywatela USA,który zagubił się gdy oddalił się z autostradowego parkingu.

Dzisiejszej nocy tj. 21 / 22.11. br. , przed godziną 3.00, do Komendy Powiatowej Policji w Brzesku przyszedł obywatel USA, który zgłosił zaginięcie swojego kolegi. Z relacji zgłaszającego wynikało, że wracał samochodem wraz z dwoma innymi obywatelami USA, z wolontariatu z Ukrainy. Przejeżdżając przez powiat brzeski zatrzymali się na parkingu MOP Mokrzyska, gdzie jeden z pasażerów oddalił się z pojazdu w nieznanym kierunku. Pozostali dwaj, gdy go nie odnaleźli przyjechali zgłosić zaginięcie. W międzyczasie, do brzeskiej komendy z USA dzwoniła także żona zaginionego mężczyzny, aby prosić o pomoc.

Na miejsce do poszukiwań skierowano patrol z komisariatu w Czchowie. Mundurowi w wyniku penetracji okolicy, w odległości około 3 kilometrów od autostradowego parkingu, w zagajniku znaleźli poszukiwanego mężczyznę. 47-latek był wystraszony, zdezorientowany i przemoczony. Mężczyzna został zabrany przez załogę karetki do szpitala na badania.