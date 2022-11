Gdyby nie pomoc policjantów - mogłoby dojść do tragedii Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To, że policjantem jest się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodni udowodniła czwórka policjantów. Kiedy w drodze do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zauważyli przy drodze leżącego, wyziębionego i zdezorientowanego mężczyznę, zareagowali natychmiast. Udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy, a na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. Dzięki reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii!

Do kalendarzowej zimy co prawda zostało jeszcze trochę czasu, ale w ostatnie dni pogoda zaskoczyła wiele osób. W niektórych rejonach Polski temperatury spadły nawet do -10 stopni Celsjusza.

W niedzielny wieczór, 20.11.2022 roku, czwórka policjantów: asp. szt. Marek Gleba z Komenda Powiatowej Policji w Piasecznie, asp . Krzysztof Maj z Komisariatu Kolejowego Policji w Warszawie, asp. szt. Edyta Bednarczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie i st. asp . Anna Mróz z Biura Spraw Wewnętrznych Policji w Warszawie w godzinach wieczornych była w drodze do Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, gdzie od poniedziałku mieli rozpocząć zajęcia w ramach kursu specjalistycznego. W pewnym momencie w miejscowości Drążdżewo zauważyli leżącego na poboczu drogi mężczyznę. Natychmiast zatrzymali się by sprawdzić co się wydarzyło. Okazało się, że zdezorientowany 60-latek leżał w nieoświetlonym miejscu tuż przy drodze. Nie był w stanie wyjaśnić co się stało ani jak znalazł się w tym miejscu. Funkcjonariusze natychmiast udzielili mu pomocy. Ze względu na to, że mężczyzna był wyraźnie wychłodzony, policjanci okryli go kocem termicznym i wezwali służby ratunkowe.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów historia zakończyła się happy endem, a życie mężczyzny zostało uratowane!

Nie bądźmy obojętni na takie sytuacje! Reagujmy! Jeden telefon na numer alarmowy 112 może uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować życie!

(KSP / mw)