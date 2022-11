Policjanci zlikwidowali nielegalną uprawę konopi Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 31-latka z gminy Bojanowo. Mężczyzna w stodole na strychu nielegalnie uprawiał konopie indyjskie. Funkcjonariusze zabezpieczyli 130 sztuk tych roślin oraz profesjonalny sprzęt służący do jej uprawy. „Ogrodnik” za swoje plony usłyszał zarzuty, grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Dzięki podjętej współpracy funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego z Rawicza oraz Gostynia i ich wspólnych dziań operacyjnych zatrzymano 31-latka z gminy Bojanowo, który nielegalnie uprawiał konopie indyjskie. Mężczyzna był bardzo zaskoczony, kiedy na terenie swojej posesji zobaczył kryminalnych z nakazem pozwalającym im przeszukanie zajmowanych przez niego pomieszczeń. Policjanci mieli dobre rozpoznanie w tej sprawie, dlatego w pierwszej kolejności poszli w kierunku stodoły. Tam w części strychu odnaleźli specjalnie przygotowane pomieszczenie o powierzchni około 30 m2, gdzie 31-latek przy pomocy profesjonalnego sprzętu uprawiał konopie indyjskie.

Kryminalni w toku prowadzonych czynności zabezpieczyli 130 nielegalnie uprawianych krzewów konopi. Wszystkie w równej fazie wzrostu koło 120 cm oraz w etapie kwitnienia. Konopie niebawem miały być ścinane i wytworzony z nich susz mógłby trafić na czarny rynek. Szacunkowa ilość powstałego suszu marihuany to około 30 kg . Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt służący do uprawy tej nielegalnej rośliny.

Wiele wskazuje na to, że zatrzymany mężczyzna do swojej uprawy czerpał prąd z nielegalnego przyłącza, trwają ustalenia tego procederu.

31- letni mieszkaniec gminy Bojanowo za popełnione przez siebie przestępstwo usłyszał zarzuty z artykułu 63 ust .3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomani. Za nielegalną uprawę konopi grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Wobec zatrzymanego został zastosowany dozór policyjny zobowiązujący go do wstawiennictwa na Policji 4 razy w tygodniu. Sprawa swój finał będzie miała w sądzie.

(KWP w Poznaniu / kp)