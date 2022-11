Poszukiwany za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w rękach mazowieckich policjantów Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Po otrzymaniu informacji z Zespołu ds. Międzynarodowej Współpracy Policji Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP zs. w Radomiu o prowadzeniu międzynarodowych poszukiwań za obywatelem Ukrainy, policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób Wydziału Kryminalnego KWP zs. w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami KWP zs. w Rzeszowie oraz KPP w Mielcu zatrzymali 41-latka poszukiwanego za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Od pewnego czasu w zainteresowaniu policyjnych „poszukiwaczy” był 41-latek z Ukrainy. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie międzynarodowego listu gończego wydanego przez ukraiński wymiar sprawiedliwości za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Obywatel Ukrainy ukrywał się od lutego i mógł też przebywać na terenie Polski. Tym sposobem sprawa trafiła do „poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs . w Radomiu, którzy mieli wytropić podejrzanego. Mężczyzna zmieniał miejsca zamieszkania, gdy trafili na jego ślad od razu wsiedli w radiowozy, kierując się do Mielca. Jak ustali mundurowi, mężczyzna miał mieszkać w jednym z hoteli i starać się o pracę na budowie. Podejrzany był kompletnie zaskoczony, gdy wsiadając rano do samochodu został zatrzymany przez „poszukiwaczy” z Radomia. W czynnościach brali udział również funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Mielcu. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt.

To kolejne zatrzymania na koncie „poszukiwaczy” z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. To oni ścigają najgroźniejszych przestępców z Mazowsza, zwłaszcza tych, którzy od lat wydają się nieuchwytni. Na ich liście są także osoby poszukiwane przez sądy i prokuratury z całego kraju do przestępstw.