Policjant po służbie zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjant łańcuckiej komendy, wracając po służbie, interweniował wobec kierującego audi, który „zygzakiem” jechał drogą wojewódzką. Okazało się, że 45-letni kierowca miał prawie 2,5 promila alkoholu. Za swoje zachowanie będzie się tłumaczył przed sądem.

Do zdarzenia doszło wczoraj, 22.11.2022 roku około 22.00 w Albigowej, na drodze wojewódzkiej nr 877. Uwagę będącego po służbie funkcjonariusza łańcuckiej komendy zwrócił jadący przed nim pojazd marki Audi, którego kierowca nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy. W pewnym momencie jadący w kierunku Handzlówki kierujący audi, zjechał na pobocze i zatrzymał swój pojazd.

Za nim zatrzymał się funkcjonariusz i podszedł do kierowcy audi, by zapytać o powód takiego zachowania na drodze. Okazało się, że mężczyzna był pod silnym działaniem alkoholu. Kierowca audi chciał dojechać do miejsca zamieszkania, ale przez pomyłkę zatrzymał się pod posesją w innej miejscowości. Policjant uniemożliwił mu dalszą jazdę i o całym zdarzeniu powiadomił dyżurnego łańcuckiej komendy.

Kierowcą audi okazał się 45-letni mieszkaniec gminy Łańcut. Badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. 45-latek stracił już prawo jazdy, a za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem.