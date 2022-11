Golubsko-dobrzyńscy policjanci zatrzymali agresora Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do 5 lat pozbawienia wolności grozi 33-latkowi, który zaatakował interweniujących policjantów. Funkcjonariusze zostali poproszeni o pomoc przez mieszkankę powiatu, ponieważ mężczyzna uszkodził jej samochód. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, ten całą agresję skierował wobec nich, dlatego usłyszał w sumie 3 zarzuty.

Zdarzenie miało miejsce w minioną niedzielę, 20.11.2022 roku. Dyżurny golubsko-dobrzyńskiej policji otrzymał zgłoszenie od mieszkanki powiatu o uszkodzeniu jej pojazdu. Przybyli na miejsce mundurowi zastali znanego z wcześniejszych interwencji 33-latka. Jak się okazało, mężczyzna powybijał wszystkie szyby w pojeździe zgłaszającej oraz groził jej. W momencie, gdy mundurowi wezwali go do zachowania zgodnego z prawem, ten stał się jeszcze bardziej agresywny. Zaatakował ich, a nawet usiłował poddusić jednego z policjantów.

Napastnik szybko został obezwładniony przez interweniujących mundurowych. Trafił do policyjnego aresztu. Był trzeźwy.

Następnego dnia mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty. Odpowie teraz między innymi za uszkodzenie mienia, groźby karalne oraz znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej interweniujących funkcjonariuszy.

Wczoraj policjanci doprowadzili go do Prokuratory Rejonowej w Golubiu-Dobrzyniu, który objęła 33-latka policyjnym dozorem, zakazem opuszczania kraju i zobowiązała do poręczenia majątkowego.