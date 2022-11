Stop kradzieżom – chroń swoje mienie Data publikacji 23.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal każdego dnia funkcjonariusze przyjmują zgłoszenia dotyczące przestępczej działalności amatorów cudzego mienia. Wielu kradzieży można by uniknąć, gdybyśmy sami byli ostrożni i dbali o właściwe zabezpieczenie naszej własności. Jaworscy policjanci wspólnie z seniorami z Centrum Usług Socjalnych przy MOPS w Jaworze „ Senior +” zrealizowali film, w którym ostrzegają przed złodziejami.

Niewłaściwie zabezpieczone mieszkanie czy garaż, pozostawienie wartościowych przedmiotów bez nadzoru lub zwykła nieuwaga w czasie zakupów – to tylko niektóre z przyczyn kradzieży. Łupem złodziei najczęściej padają torebki, portfele, pieniądze, dokumenty i telefony komórkowe.

Do głównych przyczyn kradzieży bez wątpienia należą: brak troski o własne mienie, pozostawianie go bez nadzoru na tzw. przysłowiową chwilę, nieostrożność, nieuwaga i roztargnienie. W dużej liczbie przypadków to właśnie my sami ułatwiamy „pracę” złodziejowi, stwarzając ku temu okazję, a jak mówi przysłowie to „okazja czyni złodzieja”.

Wielu tego rodzaju zdarzeniom można by zapobiec. Dlatego jaworscy policjanci wspólnie z seniorami z Centrum Usług Socjalnych przy MOPS w Jaworze „ Senior +” zrealizowali film prewencyjny pt.” STOP KRADZIEŻOM – chroń swoje mienie”, w którym nie tylko ostrzegają przed złodziejami, ale uświadamiają widzowi, że aby skutecznie przeciwdziałać kradzieżom, konieczne jest właściwe dbanie o własne mienie w każdej sytuacji i w każdym miejscu. To tak naprawdę od nas samych zależy skuteczne zapobieganie tym przestępstwom.

Policjanci przypominają!

Przestępcy zazwyczaj działają w podobny sposób. Chodzą od mieszkania do mieszkania i naciskają klamki drzwi wejściowych. Jeżeli właściciel zapomniał zamknąć drzwi na klucz, złodziej wykorzystuje okazję i zabiera wszystko, co jest w jego zasięgu: torebki, portfele, telefony czy kluczyki od samochodu, po czym natychmiast ucieka.

Sprawcy kradzieży wykorzystują także czas, kiedy właściciel domu przebywa w przydomowym ogródku, czy zajmuje się porządkowaniem przydomowej posesji. Niestety nie wszyscy mają świadomość, że pozostawiając nawet na chwilę otwarty dom czy mieszkanie, mogą paść ofiarą kradzieży.

Nie kuśmy losu swoim nieostrożnym postępowaniem. Bądźmy przewidujący i pamiętajmy, że kradzież z torebek nie stanowi większej trudności dla złodzieja, dlatego robiąc zakupy, zawsze uważajmy na portfel, torebkę i nasze zakupy. Starajmy się je mieć zamknięte, możliwie jak najbliżej ciała, najlepiej w zasięgu naszego wzroku.

Korzystając ze środków komunikacji publicznej, zachowajmy szczególną czujność zwłaszcza przy wsiadaniu i wysiadaniu. Kontrolujmy cały czas nasze torebki czy saszetki, aby nie utracić ich w tłoku i ścisku.

Policjanci ostrzegają i apelują! Nie dajmy się okraść! Pamiętajmy, że nasze bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od nas samych.

sierż. szt. Paweł Noga

Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt . Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942