Uciekał ulicami miasta przed policjantami Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Brzegu zatrzymali 35-letniego mieszkańca powiatu. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i uciekał ulicami miasta. Podczas przeszukania samochodu funkcjonariusze znaleźli blisko 20 gramów amfetaminy. Odpowie on również za niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień i szereg wykroczeń drogowych. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Kilka dni temu, na jednej z ulic w mieście policjanci z brzeskiej drogówki prowadzili kontrolę pojazdów. Kiedy zauważyli citroena, który miał niesprawne światła mijania, postanowili zatrzymać go do kontroli. Kierujący zlekceważył polecenie i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe i ruszyli w pościg. W tym czasie poinformowali oficera dyżurnego, który w akcję zaangażował inne patrole.

Kierujący citroenem w dalszym ciągu nie reagował na wydawane polecenie. Po drodze spowodował kolizję z innym samochodem i uszkodził znak drogowy. Już po kilku minutach policjanci z ruchu drogowego wspólnie w kryminalnymi zatrzymali mężczyznę na jednej z ulic w mieście. Szczegółowa kontrola pokazała, że 35-latek w samochodzie miał ukryte narkotyki. Kilkanaście gramów amfetaminy zostało zabezpieczone i przekazane do policyjnego laboratorium, a podejrzewany zatrzymany. Zebrany materiał pozwolił na przedstawienie mu zarzutu niezatrzymania się do kontroli i posiadania narkotyków. Dodatkowo okazało się, że nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę, bo miał cofnięte uprawnienia. Odpowie on również za szereg wykroczeń drogowych. Została mu również pobrana krew na obecność narkotyków.

35-latkowi grozi kara do 5 lat więzienia. Musi się on również liczyć z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów nawet do 15 lat. Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu prokurator zastosowała wobec mężczyzny policyjny dozór.

( KWP w Opolu / kp)

