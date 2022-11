Podzielili się cząstką siebie – z pomocą policjantów zebrano ponad 7 litrów krwi

W środę (23 listopada) przed siedzibą Komendy Powiatowej Policji we Wschowie stanął mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Zielonej Góry. Nasze wspólne działania przy uczestnictwie mieszkańców powiatu wschowskiego zapisały się na stałe w harmonogramie corocznych policyjnych przedsięwzięć, które przyczyniają się do ratowania ludzkiego życia i zdrowia. W tym roku była to już ostatnia wizyta zielonogórskiego mobilnego punktu poboru krwi zorganizowana ze wschowską policją.