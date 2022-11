30 zarzutów za oszustwa internetowe - zatrzymany i tymczasowo aresztowany Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę, który dokonywał oszustw na portalach internetowych. Wystawiał samochody, maszyny rolnicze i inne przedmioty, których nie posiadał i nie zamierzał sprzedać. Po przyjęciu zaliczki urywał kontakt z osobą zainteresowaną zakupem. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej zatrzymali 33-latka, któremu postawiono trzydzieści zarzutów. Kwota na jaką mężczyzna oszukał kupujących to ponad trzydzieści tysięcy złotych. Wciąż są ustalani kolejni pokrzywdzeni. Podejrzany został tymczasowo aresztowany.

W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, policjanci z Zespołu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, dzięki skutecznej pracy operacyjnej zatrzymali 33-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie kilkudziesięciu oszustw internetowych. Mężczyzna ukrywał się, jednak dobre rozpoznanie funkcjonariuszy doprowadziło do ustalenia jego miejsca przebywania i zatrzymania go. 33-letni mieszkaniec gminy Iłowa za pomocą portali internetowych dokonywał oszustw. Wystawiał na sprzedaż samochody, maszyny rolnicze oraz inne przedmioty, których nie posiadał i nie zamierzał sprzedać. Za każdym razem mechanizm był taki sam, kiedy kupujący wyraził chęć zakupu, „sprzedający” prosił o wpłacenie 10 % zaliczki a następnie po otrzymaniu pieniędzy kontakt z nim się urywał. Mężczyzna do tego celu używał rachunków bankowych założonych na tak zwanych „słupów”.

Na ten moment zatrzymany usłyszał trzydzieści zarzutów, a kwota jaką zdobył w wyniku przestępstwa to ponad 30 tysięcy złotych. Liczba zarzutów, jak również wartość strat może wkrótce się zmienić, ponieważ w dalszym ciągu ustalane są kolejne osoby, które w podobny sposób straciły swoje pieniądze.

Mężczyzna w przeszłości dwukrotnie odsiadywał wyrok pozbawienia wolności za podobne przestępstwa. Można powiedzieć, że oszustwa internetowe były jego sposobem na życie. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, decyzją sądu, 33-latek został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy.