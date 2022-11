Policjanci pomogli kobiecie zmienić koło Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Każda interwencja Policji jest inna, a policjanci zawsze muszą być gotowi na nieprzewidziane zdarzenia. Ludzie potrzebują pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Niektóre są proste i nie wymagają poświęcenia, a jedynie chwili czasu i chęci. Łascy policjanci kolejny już raz udowodnili, że niezależnie od charakteru zdarzenia chętnie pomagają mieszkańcom naszego powiatu. Tym razem pomogli podczas … wymiany koła.

Służyć i chronić – taka dewiza przyświeca policjantom podczas codziennej służby. Każdy dzień w mundurze przynosi ze sobą nowe wyzwania. Nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji będzie potrzebna pomoc. Tak było podczas jednej z nocnych służb pełnionej przez sierżanta sztabowego Konrada Kołodziejskiego oraz sierżant Blankę Moder. Około godziny 3.00 podczas patrolowania miasta mundurowi zauważyli na parkingu przy ulicy Jana Pawła II samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Gdy podjechali bliżej okazało się, że stojąca przy aucie kobieta nie może poradzić sobie z odkręceniem śrub i wymianą uszkodzonego koła. Kobieta była zasmucona tą sytuacją i całkowicie bezradna. Stróże prawa bez chwili namysłu pomogli przy wymianie koła. Zapewne o całej sytuacji policjanci szybko by zapomnieli, gdyby nie wpis na jednym z portali, w którym zostały umieszczone podziękowania dla funkcjonariuszy z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego łaskiej jednostki. Poniżej treść wpisu (pisownia oryginalna):

"Witajcie! W Waszej POLICJI pracują wspaniali ludzie! 20.11 około godziny 3:00 złapałam gumę. Zmęczona, zmarznięta i zrezygnowana walczyłam z wymianą, ale bezskutecznie. Przejeżdżający patrol Policji od razu się zatrzymał z pytaniem, czy nie potrzebuję pomocy. Pan Konrad (nie znam stopnia, więc wybaczcie ten zwrot) odkręcił koło i mimo tego, że powiedziałam, że dalej sobie poradzę nie zostawił mnie tylko wymienił je do końca. Był z przemiłą Panią chyba zwrócił się do niej Mela. Gratulacje postawy obywatelskiej, dobrego serca i wyrozumiałości. Chciałam wręczyć w podziękowaniu czekoladki, ale nie było szans, żeby je przyjęli. Na moje prośby o przyjęcie drobnego wyrazu wdzięczności odpowiedzieli, że POMAGALI BEZINTERESOWNIE i nic ode mnie nie wezmą. Po raz kolejny chciałam im szczerze podziękować i życzyć, żeby dobro do nich wróciło. Niech to dotrze to wszystkich, którzy Policjantów bez względu na to jak dobrymi są ludźmi od razu szufladkują i krytykują. Pamiętajcie, żeby nie mierzyć wszystkich jedną miarą".

Takie wyrazy uznania są dla nas bardzo ważnym i miłym gestem. Pokazują, że służba policjanta jest przede wszystkim po to, by nieść pomoc mieszkańcom lokalnej społeczności. Cieszy więc fakt, że docierają do nas podziękowania od osób, którym pomogliśmy i pomoc ta jest dostrzegana i doceniana. Dziękujemy serdecznie za zauważenie pracy funkcjonariuszy i miłe słowa.