Z dzieckiem w wózku okradł market budowlany - został zatrzymany przez jaworskich policjantów Data publikacji 24.11.2022 Złodzieje wykorzystują przeróżne metody i sposoby, aby dokonać kradzieży. Na dość osobliwy pomysł wpadł 46-latek, którego zatrzymali policjanci z Jawora. Mężczyzna postanowił okraść jeden z jaworskich marketów budowlanych metodą „na dziecko w wózku". Mundurowi odzyskali większość skradzionego mienia, które sprawca wywiózł ze sklepu w… wózku dziecięcym. W ten sposób łupem złodzieja padł towar o wartości ponad 1200 złotych. „Tata złodziej" usłyszał już zarzuty. Teraz będzie tłumaczył się ze swojego zachowania przed sądem.

W miniony tygodniu w jednym z jaworskich marketów budowlanych doszło do kradzieży towaru o wartości ponad 1200 złotych. Obsługa placówki handlowej zawiadomiła o tym fakcie miejscowych policjantów.



Sprawca podczas podczas kradzieży został nagrany przez kamery monitoringu przemysłowego. Na zarejestrowanym materiale widać, jak mężczyzna wchodzi do sklepu z wózkiem dziecięcym, w którym znajdowało się małoletnie dziecko. W pewnym momencie amator cudzej własności zdjął z regału dwa akumulatory, po czym włożył „łup” do wózka i jakby nigdy nic wyszedł ze sklepu, nie płacą za towar.



Jak się okazało, nie była to pierwsza tego typu kradzież w wykonaniu „taty złodzieja”. Trzy dni wcześniej, w ten sam sposób mężczyzna ukradł dwa akumulatory tej samej marki oraz puszkę z farbą.



Dość osobliwa metoda kradzieży - „na dziecko w wózku” - nie uszła złodziejowi na sucho. Funkcjonariusze kryminalni miejscowej komendy bez problemu rozpoznali sprawcę. Okazał się nim 46-letni jaworzanin. Wczoraj mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do jednostki.

Podejrzanemu przedstawiono zarzut kradzieży. Policjanci odzyskali trzy akumulatory, które z powrotem trafiły do sprzedaży. Jak się okazało, jeden z akumulatorów mężczyzna zdążył uszkodzić, a farbę wykorzystał w prowadzonych pracach remontowych.



Sprawcę ruszyło jednak sumienie i skruszony zapłacił za puszkę z farbą oraz uszkodzony akumulator. Za swoje naganne zachowanie złodziej przeprosił również obsługę sklepu.

mł. asp. Przemysław Ratajczyk



Źródło: KPP w Jaworze

asp. szt. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.99 MB)