Podawali się za przedstawicieli telewizji by wyłudzić dane osobowe Powrót Generuj PDF Drukuj Błaszkowscy policjanci na gorącym uczynku zatrzymali dwóch oszustów, którzy podstępem wyłudzili dane od kilkunastu mieszkańców powiatu sieradzkiego. 35 i 36–latek podawali się za pracowników telewizji i działali pod legendą udziału w programie. Nielegalnie uzyskane dane osobowe zamierzali sprzedać innej firmie. Usłyszeli 16 zarzutów usiłowania oszustwa, za co grozi im kara do 8 lat więzienia.

W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku funkcjonariusze z komisariatu w Błaszkach otrzymali zgłoszenie od mieszkanki gminy, która podejrzewała, że mogła paść ofiarą oszustwa. Zgłaszająca powiedziała, że dwaj mężczyźni podający się za pracowników dużej stacji telewizyjnej odwiedzają mieszkańców i zbierają od nich dane do ankiety. Kobieta opisała dokładnie samochód, którym się poruszali.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji. W pobliskiej miejscowości mundurowi zauważyli samochód infinity oklejony logo stacji telewizyjnej. Zatrzymali więc go do kontroli. Pojazdem podróżowali dwaj mieszkańcy województwa wielkopolskiego w wieku 35 i 36 lat. Funkcjonariusze znaleźli przy nich plakietki z fikcyjnymi danymi i logo telewizji. Ponadto policjanci zabezpieczyli 16 ankiet zawierających dane osobowe. Potwierdziło się, że mężczyźni podający się za pracowników stacji telewizyjnej proponowali mieszkańcom udział w programie dotyczącym remontu domu. Wcześniej jednak zainteresowani musieli wypełnić ankietę podając swoje dane. Jak się okazało, podstępnie uzyskane dane osobowe oszuści wykorzystali do sporządzenia ofert na instalację fotowoltaiki. W rozmowie z policjantami mężczyźni oświadczyli, że za zebrane ankiety mieli otrzymać wynagrodzenie od firmy, na zlecenie której działali.

Oszuści zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji w Błaszkach. Nie byli wcześniej notowani. Obaj usłyszeli 16 zarzutów usiłowania oszustwa. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Dalsze ustalenia śledczych wskazują, że nie były to jedyne przestępstwa popełnione przez oszustów. W październiku 2022 roku w ten sam sposób ci sami mężczyźni oszukali kilkunastu mieszkańców innych miejscowości w gminie Błaszki oraz na terenie województwa wielkopolskiego. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone, że podejrzani usłyszą kolejne zarzuty.

Chrońmy swoje dane osobowe! Uważajmy, aby oszuści nie uzyskali do nich dostępu. Jeśli dostaną się one "w niepowołane ręce”, wówczas istnieje ryzyko, że będą wykorzystane niezgodnie z prawem.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas podawania danych innym osobom zarówno bezpośrednio jak również przez Internet. Należy dokładnie analizować otrzymywane komunikaty zawarte w wiadomościach SMS lub e-mail. Dzięki temu można uniknąć na przykład ataku phishingowego, którego celem może być wyłudzenie dodatkowych danych czy uzyskanie dostępu do naszych systemów bankowych bądź innych usług internetowych. Należy zwracać uwagę, na podejrzane ogłoszenia, witryny i aukcje, gdzie pod pretekstem wypełnienia ankiety, celem nabycia przedmiotu, zgłoszenia swojej aplikacji w procesie rekrutacyjnym na atrakcyjne stanowisko pracy czy wzięcia udziału w losowaniu nagrody. Pamiętajmy, że w ten sposób przestępcy mogą wejść w posiadanie naszych wrażliwych danych. Policjanci przypominają, że przestępcy mogą wykorzystać zdobyte informacje na przykład do wyłudzenia kredytu, prowadzenia fikcyjnej działalności gospodarczej w celu wyłudzenia zwrotu podatku, wynajęcia lokalu lub pokoju w hotelu, kradzieży wypożyczonego pojazdu lub innej rzeczy lub zawarcia innego rodzaju umowy z wykorzystaniem naszych danych osobowych. W przypadku ujawnienia kradzieży danych należy zgłosić sprawę na policję, zastrzec dokument tożsamości, oraz zawiadomić swój bank.