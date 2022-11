Kradzież szczególnie zuchwała na szkodę obywatelki Ukrainy – złodziej uniemożliwił kobiecie powrót do kraju Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Górze policjanci zatrzymali 18-latka, który w szczególnie zuchwały sposób najpierw okradł matkę z dwójką dzieci, a potem szybko pozbył się przywłaszczonych dokumentów, zawierających między innymi bardzo ważną i długo gromadzoną dokumentację medyczną jednego z synów pokrzywdzonej. Policjanci odzyskali część skradzionego mienia i pomogli 38-latce częściowo odtworzyć tłumaczoną wcześniej w Polsce dokumentację onkologiczną chłopca. Młodemu sprawcy przestępstwa grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

20 listopada tuż po godzinie 4.00 rano do Komendy Powiatowej Policji w Górze przybiegła roztrzęsiona kobieta, która poinformowała, że nieznany mężczyzna chwilę wcześniej ją okradł. W toku czynności ustalono, że 38-letnia obywatelka Ukrainy wraz z synami w wieku 10 i 11 lat w dniu zdarzenia planowała powrót do swojego kraju. Zamówiła taksówkę w celu transportu jej i dzieci do Leszna na dworzec kolejowy. W trakcie, gdy kobieta wynosiła swoje rzeczy przed posesję, w której dotychczas mieszkała, do jej syna podbiegł młody człowiek i próbował wyrwać mu plecak. Gdy to mu się nie udało ukradł stojącą obok torbę, w której znajdowały się pieniądze w kwocie 2200 dolarów i 200 euro, paszporty, bilety kolejowe, jedzenie przygotowane na drogę oraz cała dokumentacja medyczna jednego z chłopców, leczącego się onkologicznie.

Szybie działanie górowskich policjantów doprowadziło do ustalenia sprawcy, którym okazał się 18-letni mieszkaniec Góry doskonale znany policjantom z wcześniejszych poczynań niezgodnych z prawem. W trakcie dokładnego sprawdzania mieszkania i rzeczy osobistych młodego mężczyzny odzyskano pieniądze oraz przygotowaną żywność. Dokumentację onkologiczną, paszporty i inne dokumenty 18-latek zdążył spalić w piecu!

Młody mieszkaniec Góry został zatrzymany w policyjnej celu. Śledczy skierowali do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec 18-latka w postaci tymczasowego aresztowania, jednak w konsekwencji procesu uznano, że sprawca kradzieży szczególnie zuchwałej będzie musiał stawiać się trzy razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Górze w ramach dozoru.

Górowscy funkcjonariusze dotarli do miejsca, gdzie dokumentacja medyczna była tłumaczona i pomogli w zdobyciu przynajmniej część niezbędnej do dalszego leczenia dokumentacji syna pokrzywdzonej. Kradzież szczególnie zuchwała zagrożona jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.