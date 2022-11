Nowe radiowozy z nowym wzorem oznakowania na drogach województwa pomorskiego Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowe radiowozy z nowym wzorem oznakowania, wkrótce zasilą komendy województwa pomorskiego. Radykalne zmiany w oznakowaniu policyjnych radiowozów uzasadnione są lepszą widocznością, która zwiększy bezpieczeństwo funkcjonariuszy oraz innych użytkowników dróg. Sukcesywna wymiana floty Policji na nowoczesną, poprawi także komfort pracy funkcjonariuszy, co przełoży się na ich niezawodność np. na krótszy czas dojazdu do miejsca interwencji.

Zakup samochodów realizowany został w ramach zakupów współfinansowanych przez jednostki samorządów terytorialnych oraz Policji. Cena radiowozu z nowym oznakowaniem wynosi 166 480,50 zł. Zakup floty był możliwy dzięki dofinansowaniu 50 % na 50%, gdzie samorządy dopłaciły 65 tys. zł. do zakupu każdego z radiowozów.

W naszym województwie pozostanie 8 takich radiowozów. Nowoczesnymi autami będą jeździli policjanci z Gdańska, Słupska, Bytowa, Pucka, Wejherowa. W Komendach Powiatowych Policji w Chojnicach, Kartuzach i Pucku pozostaną trzy radiowozy w całości sfinansowane przez samorządy.

Samochody Kia Sportage są wyprodukowane w ramach nowej generacji modelu, wyposażone w silnik benzynowy o pojemności cm³ 1598 oraz mocy netto 110 kW. Dodatkowo pojazdy są wyposażone w manualną skrzynię biegów, czujniki i kamerę cofania, apteczkę pierwszej pomocy z rozszerzonym jej wyposażeniem, koło dojazdowe, a także system łączności radiowej dedykowany dla policji. Dostawa tych radiowozów jest pierwszą, która została zrealizowana zgodnie z nowym wzorem oznakowania pojazdów policyjnych przedstawionych na targach Europol w Kielcach w 2022 r.