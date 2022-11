Dwa przypadki zatrucia czadem w powiecie olkuskim. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trwa sezon grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem. Olkuscy policjanci apelują o rozważne korzystanie z urządzeń grzewczych i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Czad - tlenek węgla to „cichy zabójca”, nie widać go, nie czuć, a nie wielka jego dawka może doprowadzić do poważnego zatrucia a nawet do śmierci.

W miniony weekend na terenie powiatu olkuskiego doszło do dwóch tragicznych zdarzeń. Wskutek zaczadzenia śmierć poniosło dwoje nastolatków. Do pierwszego zdarzenia doszło 19 listopada br. około godziny 20.00 w Kosmolowie. Ratownicy zostali wezwani do 16-latki, która zatruła się czadem. Dziewczyna została przewieziona Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do krakowskiego szpitala, gdzie przebywała do ubiegłego wtorku. Niestety pomimo pomocy medycznej nie udało się jej uratować. Do drugiego zdarzenia doszło tego samego dnia około godziny 23.30 na jednym z olkuskich osiedli. 17-latek najprawdopodobniej zatruł się tlenkiem węgla. Niestety pomimo reanimacji 17-latek zmarł.

Aby zapewnić sobie i domownikom bezpieczeństwo należy:

systematycznie sprawdzać przewody kominowe i kratki wentylacyjne,

systematycznie czyścić kratki wentylacyjne (usuwać kurz),

sprawdzać ciąg powietrza (można samodzielnie: przyłożyć kartkę papieru, jeżeli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywierać do otworu),

upewnić się czy w mieszkaniu występuje odpowiedni ciąg i wentylacja zwłaszcza, gdy w mieszkaniu były wymieniane okna,

dokonywać sprawdzenia technicznego urządzeń grzewczych,

korzystać z urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta,

przy instalacji urządzeń grzewczych korzystać z usług fachowców,

często wietrzyć pomieszczenia, które wyposażone są w piecyki gazowe,

zainstalować czujnik czadu – małe i tanie urządzenie, które ratuje życie.

Przypominamy również, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnetrzynych i Administracji z dnia 16.08.1999 roku ( z póź. zm. ) w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków, utrzymanie stanu techicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie użytkowania należy do właściciela budynku, zarządcy lub dzierżawcy budynku. Zgodnie z powyższym, w celu właściwego użytkowania budynku należy przeprowadzać kontrole okresowe a także przeglądy robocze, mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym.

Ważne jest również aby użytkownik lokalu informował właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.