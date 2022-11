Półfinały Mistrzostw Świta Służb Mundurowych z udziałem krakowskich policjantek Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Podczas gdy kibice z całego świata śledzą mundialowe zmagania, my ściskamy kciuki za reprezentację Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet, która w dniach 21 - 25 listopada br. walczy w rozgrywanych w Holandii Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych. Szczególnie mocno dopingujemy dwie zawodniczki z Krakowa – st. sierż. Patrycję Doroż oraz sierż. Weronikę Żak.

W skład reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet wchodzą najlepsze piłkarki, które na co dzień służą w różnych jednostkach Policji w całym kraju. Nad ich powołaniem w skład drużyny oraz treningami czuwa sztab szkoleniowy, który tworzą selekcjoner Adam Kuczyński oraz dwóch trenerów: asp. Izabela Zdonek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi oraz sierżant sztabowy Mateusz Orzechowski z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

W skład 11-osobowej reprezentacji wchodzą dwie krakowskie policjantki: st. sierż. Patrycja Doroż pełniąca na co dzień służbę w Wydziale Ruchu Drogowego krakowskiej komendy miejskiej Policji oraz sierż. Weronika Żak z VII Komisariatu Policji. Patrycja Doroż od 3 lat wchodzi w skład Reprezentacji Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet, natomiast Weronika Żak dołączyła do drużyny rok temu. Patrycja jest bramkarką, a Weronika zawodniczką z pola. Krakowskie piłkarki zgodnie przyznają, że służba w Policji i piłka nożna to ich życie i dwie wielkie pasje. Choć nie zawsze łatwo im pogodzić pracę ze sportem, to bycie częścią reprezentacji jest dla nich zarówno wyzwaniem, jak również źródłem dumy i satysfakcji.

Od 21 do 25 listopada br. policyjne piłkarki biorą udział w rozgrywanych w Holandii Mistrzostwach Świata Służb Mundurowych. Do sportowych zmagań przygotowywały się od dłuższego czasu, a tuż przed Mistrzostwami intensywnie trenowały podczas zgrupowania kondycyjno-taktycznego w Muszynie. Polska drużyna bardzo dobrze radzi sobie w międzynarodowych zmaganiach. Piłkarki mają już za sobą m.in. wygrane pojedynki z drużyną Portugalii (6:0), Włoch (2:0), Francji (3:0) gdzie gole zdobywała sierż. Weronika Żak oraz remisy z reprezentacją Holandii. Dzisiaj w ćwierćfinałach Polki pokonały w rzutach karnych drużynę Francji (3:2) i awansowały tym samym do meczów półfinałowych, które rozegrane zostaną około godz. 13.00.

Zmagania policyjnych piłkarek można śledzić online na stronie: https://www.facebook.com/footballfutsalfemininegendarmerie

Bardzo mocno ściskamy kciuki za Reprezentację Polskiej Policji w Piłce Nożnej Kobiet. Szczególnie mocno dopingujemy nasze dwie krakowskie policjantki!