Świetna współpraca służb ratowniczych doprowadziła do odnalezienia 76-latka na terenie Świebodzic

Do późnych godzin wieczornych trwały poszukiwania kolejnego już w ostatnim czasie schorowanego mężczyzny, który wczoraj wyszedł z domu i nie powrócił do miejsca zamieszkania. W działaniach udział wzięło kilkudziesięciu policjantów z terenu Wałbrzycha oraz zaalarmowani o zdarzeniu funkcjonariusze ze Świebodzic, a także strażacy i goprowcy. Do akcji zaangażowane zostały również psy służbowe. Dostępny był dron. Dzięki świetnej współpracy służb, 76-latka odnaleziono. Zdezorientowanemu seniorowi udzielona została pierwsza pomoc. Ostatecznie nic poważnego mu się nie stało i został przekazany pod opiekę najbliższej rodziny.