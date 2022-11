Złodzieje tożsamości zatrzymani przez CBZC Data publikacji 25.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 21 listopada 2022r. na terenie województwa dolnośląskiego, funkcjonariusze Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu przeprowadzili czynności w sprawie oszustwa internetowego związanego z kradzieżą tożsamości.

Internetowi oszuści zamieszczali ogłoszenia na jednym z portali społecznościowych, które dotyczyły możliwości podjęcia pracy poza granicami RP . Przekazane przez osoby dane personalne cyberprzestępcy wykorzystywali do wytworzenia za pomocą specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania spreparowanych dowodów osobistych. Następnie sprawcy rejestrowali szereg numerów telefonów w systemie prepaid, zakładali w różnych bankach rachunki oraz konta na jednym z serwisów aukcyjnych w wyniku czego możliwe było zawieranie umów kredytowych. W wyniku działalności przestępczej, w okresie od 1 lipca 2022 r. do 21 listopada 2022 r sprawcy zawarli co najmniej 120 umów na łączną kwotę około 150 tysięcy złotych oraz usiłowali zawrzeć ponad 100 umów na kwotę około 350 tysięcy złotych. W efekcie zaplanowanych działań, wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, doprowadzono do zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa dwóch mężczyzn w wieku 32 i 34 lat, którzy w chwili prowadzonych działań operacyjnych odbierali wyłudzone przez Internet towary w paczkomacie. W trakcie przeszukania wytypowanych wcześniej miejsc zabezpieczono sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, karty sim, specjalistyczną drukarkę wykorzystywaną do drukowania dowodów osobistych oraz podrobione dowody osobiste, a także metamfetaminę.

Wobec jednego z mężczyzn zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.