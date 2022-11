Ostatnia partia bmw Data publikacji 24.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gdy śnieg na zewnątrz i motocykle powoli szykują się do snu zimowego, w hangarze Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP na lotnisku Warszawa-Babice odbyło się spotkanie, które można określić symbolicznym potwierdzeniem zakończenia realizacji zamówienia 478 oznakowanych policyjnych motocykli bmw R 1250 RT, zakupionych w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego”. Na płycie hangaru, w cieniu policyjnych Black Hawków, ustawiono 25 motocykli przeznaczonych dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. By policjanci mogli sprawnie i bezpiecznie pełnić służbę na ciężkich motocyklach, potrzebne jest szkolenie i do tego celu posłuży ta ostatnia partia bmw.

24 listopada 2022 roku, na uroczystym przekazaniu spotkali się I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Dyrektor Generalny BMW Group Polska, pan Christian Haririan, Dyrektor BMW Motorrad Polska, pan Karol Kostrzewa, Prezes Zarządu BMW Zdunek Premium, pan Tadeusz Zdunek, Dyrektorzy Biur Ruchu Drogowego, Logistyki, Finansów i Komunikacji Społecznej oraz osoby zaangażowane w realizację projektu. Pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu, dyrektorom, przedstawicielom marki.

– To największy projekt zakupu motocykli w historii Policji. Jest niezwykle ważny, bo został zrealizowany kompleksowo. Policjanci otrzymali nie tylko jeden z najnowocześniejszych motocykli, ale użytkownicy zostali też przeszkoleni, otrzymali kaski i systemy łączności, a wkrótce będą kombinezony, nasz nowatorski pomysł. – mówił nadinsp. Dariusz Augustyniak. Widzimy, jak szybko zwiększa się liczba motocykli w ruchu drogowym. Polski policjant będzie mógł pełnić służbę bezpiecznie oraz szybko i sprawnie dotrze na miejsce zdarzenia, by realizować swoje czynności.

– Mieszkam w Warszawie i często widzę policyjne motocykle bmw w służbie. Rozpiera mnie duma, że nasze motocykle zapewniają bezpieczeństwo na drogach oraz dbają o bezpieczeństwo prowadzących je policjantów – powiedział pan Christian Haririan.

Motocykle są zaawansowane technologicznie i spisują się doskonale w rękach policyjnych motocyklistów. Te 25 sztuk posłuży do szkolenia kolejnych pokoleń policjantów pełniących służbę na polskich drogach. Jak ważne są szkolenia z jazdy motocyklem, nie trzeba nikogo przekonywać. Niech będzie przykładem wrześniowa interwencja policjanta ze Słupska. Na początku września patrol słupskiej drogówki pełnił służbę na nowych bmw, a była to dopiero druga służba na tych ciężkich maszynach. Podczas patrolu próbowali zatrzymać motocyklistę do kontroli, gdy ten nagle przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli w pościg. Uciekinier prowadził lżejszy i mocniejszy motocykl od policyjnego bmw, ale to było za mało, by zgubić goniącego go policjanta. Jeden z policjantów ścigał nietrzeźwego motocyklistę przez blisko 15 km, pędzącego momentami powyżej 220 km/h. Na jednym z zakrętów uciekający kierowca stracił panowanie nad pojazdem i przewrócił się. Ścigający go policjant bez problemu pokonywał zakręty, utrzymywał niewielki dystans i sprawnie wyhamował, by ująć motocyklistę, co nie byłoby takie łatwe, gdyby nie szkolenia.

Wspomniany policjant został przeszkolony dzięki projektowi „Bezpieczniej na drogach – motocykle dla służby ruchu drogowego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko współfinansowanego z funduszy europejskich i budżetu państwa, tego samego który umożliwił w tym roku dołączenie do służby 478 szt. ciężkich motocykli bmw R 1250 RT. Aby bezpiecznie prowadzić maszyny ważące blisko 280 kg, policjant drogówki musi być właściwie wyszkolony. Dzisiaj przekazane motocykle dla CSP w Legionowie będą wspomagały szkolenie policjantów drogówki z bezpiecznego kierowania i sprawnego podejmowania interwencji na motocyklu.

Ten model ciężkiego motocykla jest znany polskim policjantom w starszej wersji. Tego roku nowe modele R 1250 RT trafiły do jednostek tworząc wspólnie z poprzednikami dużą siłę na drogach. Siła jest też w dwucylindrowym bokserze o mocy 136 KM i pojemności 1254 ccm, co przy wadze prawie 280 kg daje spore osiągi (3,4 sekundy do 100 km/h). Sześciostopniowa skrzynia przenosi moment obrotowy dość łagodnie, ale gdy trzeba z łatwością przejdzie do agresywnej jazdy. Hamulce z ABS i kontrola trakcji znacznie zwiększają bezpieczeństwo jazdy, a duży wyświetlacz na kokpicie ułatwia kontrolę systemów. Policjanci drogówki doceniają stabilność prowadzenia i doskonałą manewrowość oraz znakomite hamulce, a regulowana wysokość szyby, wbudowana nawigacja i podgrzewana kanapa wprowadzają elementy komfortu podczas pełnienia służby.

Foto: Jacek Herok

