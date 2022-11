Świąteczne warsztaty artystyczne dla podopiecznych domu dziecka Data publikacji 25.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci wspierają podopiecznych sąsiadującego z komendą wojewódzką Domu Dziecka nr 5 w Katowicach. Podczas niedawnej wizyty w placówce, mundurowi z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach przeprowadzili dla podopiecznych zajęcia artystyczne. Dzieci i policjanci wspólnie przygotowali kartki świąteczne, których część zostanie wystawiona na aukcji charytatywnej, a część zostanie wręczona przez Komendanta Głównego Policji polskim policjantom pełniącym służbę na misji w Kosowie.

Zajęcia artystyczne prowadził podinsp. Krzysztof Szala z Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, który jest wielkim pasjonatem malarstwa i sztuki. Podopieczni domu dziecka oraz policjanci wspólnie przygotowywali kartki świąteczne na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Najmłodszym przy tworzeniu oraz zdobieniu kartek świątecznych pomagali nadkom. Sebastian Fabiański i mł. asp. Adam Doleżych.

Dzieci tworzyły swoje prace różnymi metodami, m.in. z wykorzystaniem farb akrylowych i plakatowych oraz metody zdobniczej decoupage. Dodatkową atrakcją było przyklejanie życzeń świątecznych na kartkę metodą „na żelazko” przy użyciu papieru do pieczenia. Użyte narzędzia malarskie, takie jak płótno do malowania, farby, kredki, pędzle, brokaty, gotowe elementy wycinanek oraz naklejki świąteczne na wykonanych pracach rozbudziły w dzieciach kreatywność, oraz inspirację sztuką i pozwoliły uzyskać ciekawe rezultaty.