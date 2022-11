Życie zawdzięcza policjantom. Decydowały sekundy

Policjanci otrzymali zgłoszenie o mężczyźnie który miał myśli samobójcze. Natychmiast ruszyli do miejsca interwencji, jednak mężczyzny już tam nie było. Rozpytali najbliższych o miejsca, gdzie może przebywać i je sprawdzili. Po kilku minutach dotarli do mieszkania, gdzie potwierdzili, że „poszukiwany” śpi. Chcąc wejść do pokoju, w którym miał przebywać, okazało się, że drzwi są zamknięte. Dokonano siłowego otwarcia drzwi. 32-letni mężczyzna znajdował się w sytuacji zagrażającej jego życiu. Policjanci udzielili mu pierwszej pomocy przedmedycznej. Szybkie i zdecydowane działanie policjantów zapobiegło tragedii. Mężczyzna został przewieziony do szpitala przez załogę pogotowia ratunkowego.