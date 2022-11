Seniorze, nigdy nie przekazuj pieniędzy nieznajomemu! Data publikacji 25.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści ponownie dają o sobie znać, dlatego apelujemy do osób starszych, o zachowanie ostrożności. Opowieści o problemach związanych z wypadkiem, długami, zatrzymaniem członków rodziny czy też tajnych akcjach policji, które można rozwiązać za pomocą przekazanych pieniędzy, to oszustwo. Dlatego nigdy nie działajmy pod presją czasu i nie przekazujmy gotówki obcym osobom.

Po raz kolejny ostrzegamy, zwłaszcza osoby starsze, przed oszustami. Dzwoniący bardzo często podaje się za członka rodziny w potrzebie, który do rozwiązania problemu potrzebuje gotówki. Przedstawiane historie dotyczą między innymi spowodowanego wypadku drogowego, zaciągniętych długów, zatrzymania przez prokuraturę, policję, pobycie w szpitalu, czy też udziału w policyjnej akcji. Wersji, które podają oszuści jest bardzo wiele, jednak każda z nich to fikcja. Dlatego istotne jest, by zawsze zachować czujność, gdy otrzymamy taki telefon i nigdy nie przekazywać pieniędzy nieznajomemu. Schemat działania oszustów jest bardzo podobny, różni się tylko przedstawioną historią i kwotą którą ktoś od nas odbierze. Dlatego jeśli mają Państwo w rodzinie lub sąsiedztwie starsze i samotnie mieszkające osoby, rozmawiajcie z nimi na temat bezpieczeństwa w mieszkaniu i ostrzegajcie, że nigdy nie powinny wpuszczać obcych do domu i nigdy nie powinny dawać pieniędzy osobom nieznanym.



Jak to może wyglądać?

Ofiarami najczęściej padają osoby starsze, które posiadają jeszcze telefony stacjonarne, a ich dane widnieją w starych książkach telefonicznych. Sprawca wówczas doskonale wie, pod jaki adres ma podjechać, żeby odebrać pieniądze. Numer telefonu, z którego dzwoni rozmówca zazwyczaj jest zastrzeżony. Nie ma reguły co do dzwoniącego, może to być zarówno kobieta jak i mężczyzna podający się za członka rodziny, policjanta, czy też przedstawiciela firmy, banku. Dlatego nigdy nie działaj pod wpływem emocji, zawsze zweryfikuj usłyszaną historię i zadzwoń bezpośrednio do swojego krewnego, aby to sprawdzić. Usłyszmy różnego rodzaju historie. Zawsze jednak rozwiązaniem przedstawionego problemu są pieniądze, które musimy przekazać bardzo szybko. Nie daj się nabrać. Jeśli rozmówca podaje się za policjanta, wiedz, że Policja nigdynie żąda przekazania pieniędzy, nie proponuje zabezpieczenia oszczędności oraz nie angażuje obywateli w prowadzone sprawy; Będziemy zapewniani o uczciwości rozmówcy, będzie on także próbował wyciągać od nas różnego rodzaju informacje tylko po to by je później wykorzystać podczas rozmowy do uwiarygodnienia swojej historii. Dlatego jeśli nie wiemy z kim mamy do czynienia, nie podajemy żadnych danych. Każda nasza wątpliwość, to sygnał, że możemy być potencjalną ofiarą. Możemy od razu usłyszeć zapytanie ile mamy pieniędzy w domu, czy też na koncie bankowym, ale nie jest to regułą i kwota może zostać określona od razu. Dlatego nigdy nie przyznajemy się do sumy jaką posiadamy. Dla oszusta ważne jest to byśmy byli sami w domu, dlatego nigdy nie należy informować rozmówcy o tym fakcie. Jeśli już będzie wiedział, że ktoś jest z nami, wówczas zrobi wszystko by „pozbyć się” tej osoby z naszego domu. Robi to z myślą o własnym bezpieczeństwie. Byc może zostaniemy poinformowani, że w imieniu członka rodziny za którego się podaje, przyjdzie osoba, której mamy przekazać ustaloną sumę pieniędzy. To kolejny sygnał o oszustwie, dlatego nigdy nie wpuszczamy obcych do domu i nie przekazujemy im pieniędzy. Możemy też zostać poproszeni o zachowanie dyskrecji i nie informowanie innych osób o problemie. Oszuści w ten sposób zyskują na czasie i zdążą uciec z naszymi pieniędzmi. Dlatego, gdy ktoś do Ciebie dzwoni w sprawie przekazania pieniędzy i pojawią się jakiekolwiek podejrzenia, że to może być oszustwo, koniecznie powiadom Policję dzwoniąc pod numer 112.