Dociekliwy policjant po służbie ujął złodziejkę

Data publikacji 25.11.2022 Funkcjonariusz z łódzkiej drogówki, będąc po służbie, w jednym ze sklepów na Bałutach rozpoznał kobietę podejrzaną o kradzież portfela do której doszło miesiąc wcześniej. Nienotowanej dotąd 55-latce grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

20 listopada 2022 roku policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, będąc po służbie, w sklepie przy ulicy Gdyńskiej, ujął kobietę podejrzaną o kradzież portfela. Do kradzieży doszło prawie miesiąc wcześniej, 23 października. Tego dnia funkcjonariusz robił w tym sklepie zakupy. Usłyszał wówczas rozmowę zdenerwowanego klienta z pracownikiem sklepu. Mężczyzna żalił się, że padł ofiarą złodzieja. Mundurowy bez wahania zaproponował pomoc. Licząc, że rozpozna sprawcę, wspólnie z pracownikiem sklepu przejrzał zapisy monitoringu, na których wyraźnie było widać kobietę, która wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego, zabrała pozostawiony przez niego portfel. Policjant dokładnie zapamiętał rysopis sprawczyni, co ostatecznie pomogło w jej ujęciu. Po blisko miesiącu policjant znów robił zakupy w tym samym sklepie i rozpoznał sprawczynię kradzieży portfela. Nienotowana dotąd 55-latka usłyszała zarzut kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z II Komisariatu Policji w Łodzi.