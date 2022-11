Oświęcimscy policjanci uratowali psiaka i odnaleźli jego właściciela Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji uratowali psa, który wpadł do lodowatej wody. Mundurowi ogrzali, nakarmili i napoili czworonoga, a rozsyłając wiadomości za pośrednictwem portali społecznościowych doprowadzili do odnalezienia właściciela.

W sobotę (26.11.2022) rano, oświęcimscy policjanci otrzymali polecenie udania się do Osieka na ulicę Kościelną, gdzie w przydrożnym rowie wypełnionym wodą miał znajdować się pies. Mundurowi szybko zlokalizowali zwierzę. Trzęsący się z zimna piesek nie potrafił o własnych siłach wyjść z lodowatej wody. Policjanci natychmiast wydostali go z rowu. Otulili kocem i ulokowali w radiowozie. Kiedy suczka nieco się oswoiła, policjanci podzielili się z nią kanapkami oraz napoili. Następnie zrobili jej zdjęcie i przesłali na portale społecznościowe wraz z komunikatem o poszukiwaniach właściciela.

Po kilkudziesięciu minutach, do dyżurnego oświęcimskiej komendy Policji zadzwonił mieszkaniec Osieka. Mężczyzna oświadczył, że suczka jest jego własnością, a poszukiwał jej już od dwóch dni. Futrzak trafił pod opiekę właściciela, który bardzo dziękował policjantom za uratowanie jego psiaka.

Podziękowania należą się również internautom, którzy błyskawicznie przekazywali komunikat o poszukiwaniach właściciela suczki. Informacja szybko dotarła do właściciela. Dzięki temu psiak zamiast do schroniska trafił do swojego domu.