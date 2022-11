Wyznaczyli swoje role w przestępczej działalności: byli złodzieje, paserzy i demontujący auta Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 150 zarzutów usłyszało 14 podejrzanych w sprawie prowadzonej przez policjantów Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji i funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie CBŚP. Działający w zorganizowanej grupie przestępczej mężczyźni trudnili się kradzieżami pojazdów zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej, a następnie paserstwem pochodzących z nich części. Jedenastu spośród zatrzymanych zostało decyzją sądu tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące, dwie osoby objęto policyjnym dozorem, jedna pozostanie w zakładzie karnym, z którego została dowieziona.

Kradzieżami samochodów, a potem paserstwem ich części zajmowali się od 2017 roku. Wybierali pojazdy głównie marek japońskich i koreańskich. Kradli w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Czternastu członków zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali w połowie listopada policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Warszawie CBŚP, Nadburzańskiego i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, a także pionów kryminalnych KSP. W sumie w realizację działań, jakie zostały przeprowadzone pod 27 adresami na terenie garnizonu stołecznego i Radzynia Podlaskiego, było zaangażowanych 150 funkcjonariuszy. W trakcie tej szeroko zakrojonej akcji zostało zatrzymanych 12 osób, kolejne dwie zostały doprowadzone na przesłuchanie z zakładów karnych.

Już na początku 2021 roku stołeczni policjanci podjęli czynności w sprawie grupy przestępczej dokonującej kradzieży samochodów, w której role, co do zadań wykonywanych przez jej członków, były ściśle określone. Były osoby zajmujące się paserstwem, które skupowały kradzione samochody w całości bądź zdekompletowane, osoby, które demontowały pojazdy oraz te, które kradły auta i przeprowadzały je w miejsce przeznaczone do rozbiórki.

Rozpracowujący grupę policjanci ustalili, że całym procederem zarządzają dwie osoby: 33-latek, który zajmował się paserstwem części i 34-latek odpowiedzialny za kradzieże aut. Według policyjnych ustaleń złodzieje wykorzystywali do kradzieży wyspecjalizowane urządzenia, które pozwalały im włamywać się do samochodów głównie marek japońskich i koreańskich. Zatrzymani mogą mieć na koncie kilkadziesiąt takich kradzieży.

Podczas działań funkcjonariusze oprócz samochodów z przerobionymi polami numerycznymi i części samochodowych pochodzących z kradzionych pojazdów, zabezpieczyli również narkotyki i pieniądze na kwotę 118 tysięcy złotych oraz 185 euro.

Ostatecznie prokurator nadzorującego sprawę Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu łącznie przedstawił podejrzanym 154 zarzuty kradzieży z włamaniem, z których uczynili sobie stałe źródło dochodu, 12 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, 12 zarzutów paserstwa, 2 oszustwa oraz składania fałszywych zeznań i fałszywego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

Decyzją sądu jedenastu zatrzymanych trafiło na 3 miesiące do aresztu, dwóch zostało objętych policyjnymi dozorami i poręczeniami majątkowymi, jeden natomiast pozostał w zakładzie karnym, z którego został dowieziony.

Tekst: Edyta Adamus

Foto: sierż. Bartłomiej Śniadała

Film: sierż. szt. Rafał Markiewicz

Funkcjonariusze SG w trakcie działań

Funkcjonariusze SG w trakcie działań

Funkcjonariusz SG z zatrzymanym

Funkcjonariusz SG z zatrzymanym

Policjant i zatrzymany

Policjanci w trakcie czynności

Zabezpieczona gotówka

Zabezpieczone przedmioty

Zabezpieczone pojazdy

Zabezpieczone pojazdy

Zabezpieczone pojazdy

Zabezpieczone części samochodów