Zjednoczeni w służbie, zjednoczeni w sporcie - policyjny „mundial” województwa lubuskiego Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzynaście drużyn reprezentujących wszystkie jednostki Policji województwa lubuskiego zmagało się w Pierwszym Halowym Turnieju Piłki Nożnej Komend Wojewódzkiej, Miejskich oraz Powiatowych w Zbąszynku. Celem zawodów było promowanie sportu oraz integracja policyjnego środowiska. Zwyciężyła drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ale gratulacje za świetną atmosferę i wolę walki należą się wszystkim uczestnikom.

Gry zespołowe budują umiejętności współpracy i uczą zaufania do zespołu, co w policyjnej służbie ma ogromne znaczenie, by skutecznie zapewniać bezpieczeństwo. Dlatego też w środkowisku policyjnym, coraz częściej organizowane są turnieje sportowe, które mają na celu budowanie pozytywnych emocji oraz integrowanie funkcjonariuszy. To wszystko, a także chęć promocji zawodu policjanta przyświecało organizacji „Pierwszego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Komend Wojewódzkiej, Miejskich oraz Powiatowych Województwa Lubuskiego", który odbył się w piątek (25 listopada).

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie, przy współpracy z Lubuskim Wojewódzkim Zarządem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej, Gminą Zbąszynek oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Zbąszynku podjęła się organizacji tego wydarzenia. Zostało ono objęte Patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Do turnieju zgłosiły się drużyny z wszystkich jednostek naszego garnizonu i wszystkie one zasługują na wyróżnienie. Zawodnicy oraz kibice zbudowali niesamowitą atmosferę. Było wiele emocji, dużo wysiłku i potu, ale przede wszystkim serca do gry.

Jednakże każdy turniej musi wyłonić zwycięzcę. Podczas pierwszych i mamy nadzieję nie ostatnich zawodów, zwycięzcą została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Drugie miejsce zajęła drużyna z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, a trzecie miejsce, po zaciętych zmaganiach z Komendą Powiatową w Żaganiu, zajęła Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.

Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy uczestnikom, a także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by można było ten turniej zorganizować.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie

foto/video: sierżant sztabowy Karol Florczak

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

