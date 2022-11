Czujna pracownik poczty pomogła 90-letniej seniorce uratować oszczędności Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim spotkali się z pracownikami Poczty Polskiej. Spotkanie dotyczyło możliwości przeciwdziałania oszustwom dokonywanym na szkodę seniorów. W jej trakcie policjanci podziękowali pracownicy poczty Elżbiecie Maćkała z czujność i zaangażowanie, dzięki któremu 90-letnia kobieta nie padła ofiarą oszustów.

Niestety pomimo licznych apeli policjantów, wciąż na terenie województwa lubuskiego dochodzi do oszustw związanych z podawaniem się za policjanta, oficera, wnuczka czy innej osoby. Dlatego tak istotne są działania prewencyjne związane z promowaniem bezpiecznych zachowań, zwłaszcza wśród najstarszych mieszkańców naszego regionu.

W piątek, 25 listopada 2022 roku zorganizowane spotkanie z pracownikami Poczty Polskiej zostało rozpoczęte bardzo miłym akcentem, ponieważ pracownicy Poczty Polskiej - Pani Elżbiecie Maćkała zostało wręczone podziękowanie od nadinspektora Jarosława Pasterskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Pani Elżbieta, dzięki swojemu zaangażowaniu i czujności, udaremniła próbę oszustwa 90-letniej seniorki, tym samym przyczyniając się do powstrzymania starszej osoby przed utratą swoich oszczędności – blisko 27 tysięcy złotych. W dalszej części spotkania została poruszona problematyka najczęstszych w ostatnim czasie przestępstw, których ofiarami są głównie osoby starsze i samotne. Rozmawiano więc o najbardziej rozpowszechnionych metodach oszustw, jakimi posługują się ich sprawcy, między innymi na tak zwanego wnuczka, policjanta czy funkcjonariusza.

Zawsze, w przypadku najmniejszych podejrzeń co do próby popełnienia oszustwa przez osoby odwiedzające nasze mieszkanie czy dom lub dzwoniące na numer naszego telefonu starajmy się jak najszybciej powiadomić Policję o zaistniałej sytuacji i naszych przypuszczeniach. Dzięki szybkiej reakcji policjanci od razu będą mogli przystąpić do działania.