Śmierć nastolatków w garażu Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W zamkniętym garażu na terenie gminy Drelów znalezieni zostali wczoraj dwaj nieprzytomni nastolatkowie. Chłopcy siedzieli w aucie z pracującym silnikiem. Niestety pomimo podjętej reanimacji ich życia nie udało się uratować. Policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Wczoraj, 27.11.2022 roku, po 21.30 dyżurny międzyrzeckiego komisariatu otrzymał zgłoszenie dotyczące dwóch nieprzytomnych nastolatków, którzy siedzieli w samochodzie z pracującym silnikiem. Auto znajdowało się w zamkniętym garażu. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Drelów.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w niedzielne popołudnie 18 oraz 19-latek poszli do garażu by naprawiać auto. Kiedy chłopcy długo nie wracali członek rodziny postanowił sprawdzić co się dzieje. Zauważył wówczas nieprzytomnych nastolatków. W garażu czuć było silną woń spalin. Niestety pomimo podjętej reanimacji ich życia nie udało się uratować.

Wszystkie czynności na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali pod nadzorem prokuratora. Zwłoki nastolatków zostały zabezpieczone celem przeprowadzenia sekcji. Wstępnie wykluczony został udział osób trzecich. Prowadzone w tej sprawie śledztwo pozwoli wyjaśnić wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia.