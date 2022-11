Ponad 30 zarzutów oszustwa usłyszało małżeństwo z powiatu bielskiego Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad 30 zarzutów usłyszało małżeństwo z powiatu bielskiego. 35-letni mężczyzna i o 2 lata młodsza kobieta podejrzani są o oszustwa na łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Podejrzani zamawiali między innymi materiały i urządzenia budowlane, za które nie płacili. Podejrzani są również o niewywiązanie się z umowy remontowo-budowlanej, na którą wzięli 130 tysięcy złotych zaliczki. Z takiej działalności małżeństwo uczyniło sobie stałe źródło dochodu. Teraz grozi im do 8 lat pozbawienia wolności.

Ponad 30 zarzutów usłyszało małżeństwo z powiatu bielskiego. 35-letni mężczyzna i o 2 lata młodsza kobieta podejrzani są o oszustwa na łączną kwotę ponad 600 tysięcy złotych. Mieszkańcy powiatu bielskiego w okresie od kwietnia do listopada bieżącego roku zamawiali u lokalnych przedsiębiorców towary z odroczonym terminem płatności. W ich zainteresowaniu były głównie materiały i urządzenia budowlane, ale także materiały elektryczne oraz nawozy. Pomimo otrzymania zamówionych towarów, nie płacili za nie. Ponadto, jak ustalili śledczy, małżeństwo podpisało umowę na wykonanie usługi remontowo-budowlanej pobierając od inwestora 130 tysięcy złotych zaliczki. Z tej umowy również się nie wywiązali. Taki proceder stał się ich stałym źródłem dochodu. Jak ustalili funkcjonariusze, łączna wartość strat, na jakie narazili pokrzywdzonych, to ponad 600 tysięcy złotych. Małżeństwu grozi do 8 lat pozbawiania wolności.