Nietrzeźwi na drogach powiatu hajnowskiego. Jeden z nich wpadł w ręce policjanta na wolnym Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na drogach powiatu hajnowskiego wpadli kolejni kierowcy z promilami. Jeden z nich został zatrzymany w Czeremsze przez białostockiego policjanta, który był na wolnym. Kierowca renault jechał całą szerokością drogi i omal nie doprowadził do zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Okazało się, że 54-latek wsiadł za kierownicę mając blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

W weekend na drogach powiatu hajnowskiego wpadło aż 4 kierowców po alkoholu. Pierwszy z nich został zatrzymany w Czeremsze przez policjanta z białostockiej komendy. Mundurowy, będąc na wolnym zauważył jak jadące przed nim renault porusza się całą szerokością jezdni, co jakiś czas najeżdżając na krawężnik. W pewnej chwili kierowca tego samochodu omal nie doprowadził do zderzenia z pojazdem jadącym z naprzeciwka. Policjant nabrał podejrzeń, że auto może prowadzić nietrzeźwy kierowca. Po chwili udało się zatrzymać pojazd. Mundurowy od razu wyczuł od mężczyzny alkohol. Z relacji kierowcy wynikało, że wcześniej w ogródku piwnym obok stacji paliw wypił kilka piw. Badanie alkomatem wykazało, że 54-latek miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Kolejni trzej kierowcy zostali zatrzymani przez policjantów z hajnowskiej drogówki. Wczoraj tuż po 8, na ulicy Białostockiej w Hajnówce wpadła 56-letnia hajnowianka, która kierowała volkswagenem. W jej przypadku alkomat wykazał ponad ćwierć promila alkoholu w organizmie. Z kolei po 13, na ulicy Lipowej mundurowi zatrzymali do kontroli opla. Okazało się, że za jego kierownicą siedział nietrzeźwy 36-latek. Badanie alkomatem wykazało, że hajnowianin miał blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że musiał pojechać do sklepu, bo skończyły mu się papierosy. Natomiast przed 18, w jednej z miejscowości w gminie Narew, policjantki zatrzymały do kontroli audi. Badanie alkomatem wykazało, że mieszkaniec powiatu bielskiego miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo funkcjonariuszki zatrzymały dowód rejestracyjny audi, gdyż pojazd nie miał aktualnych badań technicznych.

Wszyscy czterej kierowcy stracili prawa jazdy. Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności.