Policjanci uratowali życie mężczyzny, który przebywał w pustostanie Data publikacji 28.11.2022 Policjanci z Pruszcza Gdańskiego uratowali życie mężczyzny, który przebywał w pustostanie. Mundurowi podczas kontroli opuszczonego budynku znaleźli 26-latka, który był wychłodzony a kontakt z nim był utrudniony. Stróże prawa natychmiast udzielili mu pomocy przedmedycznej i wezwali karetkę pogotowia. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie otrzymał pomoc lekarską.

Spadek temperatury oraz nocne przymrozki to czas, kiedy warto pamiętać o osobach narażonych na wychłodzenie. Takie okoliczności są szczególnie niebezpieczne dla osób samotnych i bezdomnych. Policjanci podczas swojej służby sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać narażeni na wychłodzenie. Pod koniec ubiegłego tygodnia dwaj mundurowi z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, podczas sprawdzania jednego z pustostanów na terenie miasta, znaleźli tam leżącego mężczyznę. Był on wychłodzony, trząsł się z zimna i ze względu na swój stan nie mógł nawiązać logicznego kontaktu z mundurowymi. Policjanci natychmiast zareagowali i udzielili mężczyźnie pomocy przedmedycznej, w tym m.in. okryli go kocem termicznym. Jednocześnie powiadomili dyżurnego o zaistniałej sytuacji. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia ratunkowego. Do czasu przyjazdu ratowników policjanci zajmowali się 26-latkiem, który tracił przytomność. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w Gdańsku, gdzie otrzymał pomoc lekarską.

Z całą pewnością to właśnie policjanci uratowali życie 26-latka. Policjanci przypominają, wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie bądźmy obojętni i zgłośmy osobę, która może potrzebować pomocy.