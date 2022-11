Wyłudzała metodą na policjanta. Usłyszała zarzuty Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Ciechanowa zatrzymali kobietę, która brała udział w wyłudzaniu pieniędzy metodą "na policjanta". Okazała się nią 27-letnia mieszkanka Legionowa. Poszkodowani mieszkańcy myśląc, że biorą udział w policyjnej akcji, przekazali oszustom łącznie 65 tys. zł. 27-latka została już tymczasowo aresztowana na 3 miesiące.

Do pierwszego zdarzenia doszło w październiku br. wtedy do78-letniego mieszkańca Ciechanowa zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora, pod pretekstem próby kradzieży pieniędzy z jego rachunku bankowego aby zablokować konto wyłudził dane do logowania, a następnie namówił żeby wyrzucił kartę bankomatową przez okno. Przestępcy wypłacili z konta mieszkańca Ciechanowa blisko 50 tys. złotych.

W czwartek 24 listopada br. na telefon stacjonarny 80-latka z Ciechanowa zadzwonił mężczyzna, podający się za policjanta i poinformował, że chce zorganizować prowokację żeby zatrzymać złodzieja. Chwilę wcześniej do 80-latka dzwonił mężczyzna podający się za Kowalskiego z Poczty Polskiej informując o przesyłkach, które do niego dotrą próbując uzyskać jego adres.

Mieszkaniec Ciechanowa, rozmawiając z fałszywym policjantem był przekonany, że rozmawia z prawdziwym policjantem, utwierdził się w tym dzwoniąc na numer 112. Niestety mężczyzna nie rozłączył poprzedniego połączenia i wcale nie dodzwonił się do operatora nr 112. 80-latek przekonany, że rozmawia z funkcjonariuszem policji i bierze udział w prowokacji postępował tak jak kazał mu mężczyzna. Wszystkie pieniądze, które miał w domu włożył do koperty i zostawił ją we wskazanym miejscu. Był przekonany, że całą akcję będą obserwować policjanci a gdy złodziej przyjdzie po pieniądze policjanci zatrzymają go na gorącym uczynku. Gdy 80-latek wykonał wszystkie polecenia fałszywego policjanta wrócił do domu. Tam spotkał się z synem, który uświadomił ojca, że właśnie został oszukany.

W czwartek po południu 24 listopada 2022 r. kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie pracujący nad sprawą oszustw, realizując własne ustalenia zatrzymali 27-letnią mieszkankę Legionowa. Kobieta została zatrzymana na gorącym uczynku, w chwili zatrzymania miała przy sobie kilkanaście tysięcy złotych pochodzących z oszustwa na 80-latku.

W sobotę, 26 listopada 2022 r. 27-latka została doprowadzona do sądu z wnioskiem Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec kobiety tymczasowy areszt na 3 miesiące. Za udział w przestępstwie oszustwa grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Apelujemy o ostrożność i przypominamy, że przestępcy, aby nas oszukać wykorzystują każdą sytuację. W celu uwiarygodnienia swojej przestępczej działalności podają się za policjantów, za członków rodziny, a także za pracowników różnych firm i instytucji.

Pamiętajmy, że Policja nie informuje o swoich działaniach, nie wykorzystuje osób postronnych, tym bardziej nie korzysta ze środków pieniężnych tych osób. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i podejrzeń należy jak najszybciej skontaktować się z najbliższą jednostką Policji.

nadkom. Jolanta Bym