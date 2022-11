Podziękowania dla policjantów za pomoc bezdomnym Data publikacji 28.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj ”Chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla policjantów, którzy (…) podarowali koce osobom bezdomnym…” Takimi serdecznymi słowami i podziękowaniami dla policjantów z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego Wydziału Prewencji zaczyna się wiadomość mailowa, która wpłynęła do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Funkcjonariusze w trosce o ich życie i zdrowie w tym trudnym jesienno-zimowym okresie, przekazali trzem bezdomnym koce i kołdry.

”Chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla policjantów, którzy w dniu wczorajszym tj. 26.11.2022r. około godziny 17 podarowali koce osobom bezdomnym na ul. Al. Tysiąclecia. Pomimo, że te osoby są uzależnione od alkoholu, Panowie policjanci nie przeszli obojętnie i pomogli takim małym gestem, który może uchronić od zamarznięcia. Dzięki takiej reakcji funkcjonariuszy można zapobiec niejednej tragedii. Miło zobaczyć, że dla niektórych wciąż liczy się człowiek bez względu na to, kim jest. Niestety tylko przejeżdżałam samochodem i nie mogłam wyrazić swojego uznania i podziękować osobiście dlatego pozwoliłam sobie napisać emaila. Gratuluję Nowotarskiej Komendzie Policji tak wspaniałych, pełnych empatii funkcjonariuszy bo dzięki nim nawet w tych trudnych czasach możemy czuć się bezpieczni”.

Te serdeczne podziękowania wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu od kobiety, która przejeżdżając samochodem zauważyła policjantów, wręczających koce osobom bezdomnym. Sytuacja miała miejsce w sobotę w Nowym Targu przy jednej z głównych ulic miasta. Policjanci szczególnie w okresie jesienno-zimowym, podczas każdej służby sprawdzają miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. Rozmawiają z nimi, oferują pomoc, informują o miejscach, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek, czy znaleźć nocleg. Po takiej ostatniej wizycie i rozmowie z bezdomnymi dwaj funkcjonariusze z Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego nowotarskiej komendy, nie pozostali obojętni na potrzeby bezdomnych, przywieźli z domów koce i kołdry, które podczas sobotniej służby przekazali trzem mężczyznom. To nie pierwszy raz, kiedy ci dwaj policjanci wspierają osoby bezdomne. Cieple ubranie, koc, czy kołdra to element niezbędny, który pozwoli się ogrzać i ochroni przed wychłodzeniem organizm, szczególnie w tym trudnym jesienno-zimowym okresie.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Pamiętajmy, że czasami wystarczy tylko jeden telefon, który może zmienić wszystko!

W każdym pilnym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy wykonać telefon na numer alarmowy i wezwać pilnie pomoc. Jeśli na dworze panują niekorzystne warunki atmosferyczne i występuje realne zagrożenie czyjegoś życia – niezwłoczne zadzwońmy na numer 112.

Osoby leżące na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza będące pod wpływem alkoholu, również potrzebują naszej uwagi i pomocy. Pamiętajmy, że człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło. Wówczas wystarczy jeden telefon, a zaalarmowane służby przybędą na miejsce i pomogą takie osoby doprowadzić do miejsc zamieszkania lub jednostki Policji.