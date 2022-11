„Honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu” – st. asp. Piotr Frankowiak z Wałbrzycha został odznaczony Data publikacji 29.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W minioną sobotę w Audytorium Novum Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń dla Dolnoślązaków z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Jednym z blisko 70 wyróżnionych odznaczeniem "Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" został policjant wałbrzyskiej komendy st. asp. Piotr Frankowiak. Funkcjonariusz za ofiarowanie już ponad 20 litrów krwi otrzymał również list gratulacyjny.

"Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu" to niezwykle ważne i prestiżowe odznaczenie nadawane honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

W liście gratulacyjnym dla doświadczonego wałbrzyskiego policjanta czytamy, że Piotrowi Frankowiakowi należą się podziękowania „za ofiarowanie ponad 20 litrów krwi i jej składników w celu ratowania życia drugiego człowieka, aktywne promowanie honorowego krwiodawstwa, działanie na rzecz niesienia pomocy osobom chorym i wymagającym leczenia krwią i jej składnikami oraz postawę pełną poświęcenia i oddania misji niesienia dobra”

St. asp. Piotrowi Frankowiakowi gratulujemy wzorowej postawy! Przypominamy także, że w Wałbrzychu krew można oddawać w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa znajdującego się przy ul Bolesława Chrobrego 31, wchodząc wejściem od ul. Czerwonego Krzyża. Rejestracja odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 7:00 do 13:30, w czwartki od 6:00 do 13:30, a w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8:00 do 12:00.

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:

masz 18-65 lat i masz przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,

masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg),

nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę,

w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów endoskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczowego.

ZGŁOŚ SIĘ!

wypoczęty,

po lekkim ubogotłuszczowym posiłku,

z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość, wraz z numerem PESEL i adresem zamieszkania/zameldowania (np. dowód osobisty, prawo jazdy),

dzień wcześniej i w dniu oddania krwi nie spożywaj alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój,

ogranicz palenie papierosów,

zadbaj o nawodnienie organizmu.