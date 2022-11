Zbyt szybka jazda i cofnięte uprawnienia. Kierowcę czeka sprawa karna Data publikacji 29.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Spore problemy czekają kierowcę, który został zatrzymany przez policjantów grupy SPEED. Mężczyzna o 76 kilometrów na godzinę przekroczył prędkość, a do tego kierował mimo cofniętych uprawnień do kierowania. Policjanci za zbyt szybka jazdę nałożyli na niego wysoki mandat. Oprócz tego czeka go sprawa karna za jazdę pomimo cofniętych uprawnień.

Gorzowscy funkcjonariusze grupy SPEED w nieoznakowanym radiowozie pełnili służbę w poniedziałek (28 listopada) na drodze wojewódzkiej numer 132. Policjanci po godzinie 12 w Mościczkach zauważyli zbyt szybko jadące BMW. Postanowili więc zmierzyć jego prędkość. Przypuszczenia mundurowych były słuszne. Kierujący BMW w terenie zabudowanym jechał 146 kilometrów na godzinę, w miejscu gdzie było ograniczenie do 70. Taka jazda musiała zakończyć się zatrzymaniem do kontroli.

Kierujący przekazał policjantom, że nie posiada blankietu prawa jazdy. Mundurowi sprawdzili w swoich bazach, że Starosta Powiatowy wydał w październiku 2022 roku decyzję o cofnięciu uprawnień. 28-latek nie powinien w ogóle siadać za kierownicę. Policjanci ustalili, że w 2021 roku mężczyzna był już zatrzymywany do kontroli i to dwukrotnie – w obu przypadkach za zbyt szybką jazdę.

Policjanci zdecydowali, że za przekroczeni prędkości na mężczyznę nałożą mandat karny w wysokości 2500 złotych. To jednak nie jedyne konsekwencje jazdy 28-latka. Czeka go także postępowanie karne. Przepisy wskazują, że niestosowanie się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim