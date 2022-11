Zatrzymane małżeństwo, które od miesięcy włamywało się do domków letniskowych Data publikacji 29.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zatrzymali 46-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Małżeństwo od kilku miesięcy włamywało się i rabowało domki letniskowe na terenie gminy Kołczygłowy. Funkcjonariusze odzyskali większość skradzionych przedmiotów. Ich wartość wyceniana jest na niemal 70 tysięcy złotych. Para przyznała się do zarzutów. Za kradzieże z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.

Policjanci otrzymywali zgłoszenia o kradzieżach z włamaniem do domków letniskowych na terenie gminy Kołczygłowy. Pokrzywdzeni wskazywali, że rabowane jest wyposażenie ich lokali w tym meble, sprzęt RTV i AGD, a straty wyceniali na około 70 tysięcy złotych. Funkcjonariusze, którzy pracowali nad tą sprawą przy dużym zaangażowaniu pokrzywdzonych, ustalili, że może za nią stać małżeństwo z terenu naszego powiatu. Gdy mundurowi pojechali do ich miejsca zamieszkania, okazało się, że w pomieszczeniach gospodarczych mają oni pochowane przeróżne przedmioty, w tym meble i sprzęty, które zostały zgłoszone jako skradzione. Do sprawy policjanci zatrzymali 46-letnią kobietę i 59-letniego mężczyznę. Małżeństwo przyznało się, że wspólnie dokonywali włamań do domków letniskowych i usłyszeli oni zarzuty kradzieży z włamaniem. Policjanci zabezpieczyli mienie, które wkrótce trafi do właścicieli. Za kradzieże z włamaniem grozi kara do 10 lat więzienia.