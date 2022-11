Oszukany przy zakupie węgla. Kwidzyńscy policjanci ostrzegają Data publikacji 29.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Oszuści posuwają się do coraz to nowych metod swojego działania. Za nową metodę oszustwa obrali sobie węgiel. Aktualnie jest to towar drogi i deficytowy. Konsumenci czekają w długich kolejkach na jego zakup i poszukują nowych źródeł jego pozyskania. To daje pole do działania dla oszustów. Dlatego bądźmy ostrożni podczas takich transakcji i nie dajmy się oszukać!

Wzrost cen węgla oraz utrudnienia w jego zakupie spowodowały, że na rynku pojawili się oszuści, którzy wyłudzają dane klientów pod przykrywką pośredniczenia w zakupie węgla na autoryzowanej stronie internetowej. Przestrzegamy przed udostępnianiem danych osobowych takim pośrednikom, taka decyzja bowiem, może okazać się brzemienna w skutkach.

Wczoraj, 28.11.2022 roku, do Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zgłosił się mieszkaniec powiatu, który został oszukany, ponieważ skorzystał właśnie z takiej oferty internetowej, w której oszust deklarował pomoc w zakupie węgla na portalu sprzedażowym. Zgłaszający udostępnił mu swoją deklarację CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) a osoba, która miała pomóc mu przy zakupie węgla, przedłożyła ją do swoich celów. Tym sposobem na dane mężczyzny widnieje w systemie informacja, że jego roczny limit został już wykorzystany, chociaż fizycznie tego węgla nie posiada.

Przestrzegamy, by w żadnym wypadku nie udostępniać komukolwiek danych personalnych i bankowych, których używa się do sfinalizowania transakcji w e-sklepie. Apelujemy także, by nie korzystać z oferty fałszywych pośredników, próbujących wyłudzać pieniądze w zamian za rzekome ułatwienie zakupów lub deklaracje CEEB i nasze dane osobowe. W jaki sposób działają przestępcy?

Najczęściej publikują w Internecie ogłoszenia dotyczące sprzedaży węgla, ekogroszku, bądź pelletu. Surowiec jest zazwyczaj w bardzo atrakcyjnej cenie, a sprzedający obiecuje dostarczyć go za darmo. Jest jednak jeden warunek – za węgiel trzeba zapłacić zaliczkę. Po wpłacie pieniędzy kontakt ze sprzedającym się urywa, a zamówiony towar nigdy nie dociera. Policjanci apelują o rozwagę i ostrożność przy dokonywaniu zakupów w Internecie. Z pozoru bardzo atrakcyjna oferta może świadczyć o tym, że mamy do czynienia z oszustwem. Sprawdzajmy wiarygodność sprzedawcy i firmy, którą reprezentuje. Przestrzegamy również przed „przedsiębiorcami”, którzy sprzedają węgiel bezpośrednio z samochodów. Potencjalnych klientów może skusić niższa cena oraz to, że widzą towar w samochodzie sprzedawcy. Tymczasem, nieuczciwi handlarze wykorzystują fakt braku możliwości dokładnego zważenia oraz przedstawienia certyfikatu z jakiego rodzaju opałem mamy do czynienia. Na terenie kraju odnotowano także przypadki, gdzie zamiast węgla kupujący nabył pomalowane kamienie.