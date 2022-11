Wodniacy odnaleźli poszukiwanego nieletniego chłopca Powrót Generuj PDF Drukuj Policja wodna zajmuje się nie tylko ochroną środowiska oraz wykrywaniem przestępstw i wykroczeń na terenach przywodnych. Jednym z niezwykle ważnych zadań jest również dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Szczecina. Dlatego też mundurowi zwracają uwagę na zachowanie młodzieży, która przebywa na obszarach wodnych.

Policjanci patrolujący Odrę w pobliżu ulicy Kolumba zauważyli grupę młodzieży próbującej dostać się do jednego ze zniszczonych pustostanów. Ze względu na bardzo zły stan techniczny opuszczonych budynków i bezpośrednie zagrożenie dla życia nieletnich funkcjonariusze natychmiast podjęli interwencję, wyprowadzając osoby w bezpieczne miejsce.



Podczas sprawdzenia młodzieży w systemach policyjnych okazało się, że jeden z chłopców jest poszukiwany. Jak przyznał pokłócił się z rodzicami i uciekł z domu. Nieletni został bezpiecznie odwieziony do zmartwionych opiekunów, którzy nie wiedzieli co się dzieje z ich synem.