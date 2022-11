Kilkadziesiąt tysięcy złotych wróciło do seniorów. Odzyskali je policjanci Data publikacji 30.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do żagańskiej Policji zgłosił się senior, który poinformował, że skradziono mu prawie 30 tysięcy złotych. Policjanci razem z nim sprawdzili jego mieszkanie, gdzie znaleźli całą kwotę. Okazało się, że mężczyzna w natłoku wielu spraw zapomniał, gdzie je zostawił. Wdzięczny za pomoc policjantów, przysłał podziękowania. Podobna sytuacja miał miejsce tydzień wcześniej, kiedy policjanci również pomogli innemu seniorowi w odnalezieniu jego pieniędzy.

W czwartek (24 listopada) do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu przybył zaniepokojony starszy mężczyzna, który chciał zgłosić kradzież blisko 30 tysięcy złotych. Policjanci z Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego, pojechali z nim do mieszkania, aby wykonać oględziny miejsca, skąd skradziono pieniądze i sporządzić niezbędną dokumentację. W trakcie wykonywanych czynności funkcjonariusze znaleźli całą kwotę. Jak się okazało, senior w natłoku codziennych spraw zapomniał, gdzie je schował. Szczęśliwy mężczyzna następnego dnia przyniósł podziękowania na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu inspektora Marcina Sapuna, wyrażając w nich wdzięczność za pomoc, jaką okazali mu policjanci. Podobna sytuacja miała miejsce tydzień wcześniej, kiedy to inny senior zgłosił, że skradziono mu ponad 30 tysięcy złotych. Wtedy także policjanci w trakcie oględzin odnaleźli całą sumę.

Pamiętajmy, aby nie przechowywać większych kwot gotówki w domu. Uświadamiajmy także naszych bliskich w starszym wieku, że pieniądze najbezpieczniej trzymać w banku.