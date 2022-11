Policyjny patrol z Pisza uratował życie wychłodzonej kobiecie Data publikacji 30.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z piskiej komendy późnym wieczorem sprawdzali miejsca na terenie miasta, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Nad rzeką, w miejscu bardzo ustronnym, zauważyli leżącą osobę. Była to kobieta, która nie reagowała na wołanie policjantów. Kiedy się ocknęła powiedziała, że choruje na cukrzycę i nadciśnienie. Była wyraźnie przemarznięta i przemoczona. Nie miała butów. Funkcjonariusze okryli ją kocem termicznym i wezwali na miejsce pomoc medyczną. 62-letnia mieszkanka Pisza zabrana została do szpitala. Gdyby nie policjanci, kobieta nie przeżyłaby mroźnej nocy.

We wtorek, 29.11.2022 roku, nocną służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu pełnił patrol w składzie: sierż. Emilia Pławska i st. post. Szymon Zawalich. Funkcjonariusze rozpoczęli swoją pracę od sprawdzenia miejsc na terenie miasta, gdzie mogą przebywać osoby narażone na wychłodzenie. Takie działania podejmowane są przez policjantów co roku w okresie jesienno-zimowym. Mają na celu niesienie pomocy różnym osobom, a zwłaszcza bezdomnym potrzebującym pomocy, koczującym w piwnicach, pustostanach oraz na działkach ogrodowych.

Przed północą na ul. Rybackiej w Piszu, pod mostem, w miejscu bardzo ustronnym, gdzie raczej nie chodzą mieszkańcy, zwłaszcza tak późną porą, funkcjonariusze zauważyli, że ktoś leży nad rzeką. Była to kobieta, która nie miała butów. Była trzeźwa, ale wyraźnie przemarznięta i przemoczona. Początkowo nie reagowała na głosy policjantów, a kiedy się ocknęła, trudno było nawiązać z nią logiczną rozmowę. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że jest to 62-letnia mieszkanka Pisza, która choruje na nadciśnienie i cukrzycę. Policjanci natychmiast okryli ją kocem termicznym i wezwali na miejsce pomoc medyczną. Ratownicy medyczni stwierdzili, że kobieta jest schorowana i skrajnie wyziębiona. Jej temperatura ciała wynosiła zaledwie 28 stopni. Została więc zabrana do szpitala. Gdyby leżała w tym miejscu do rana nie przeżyłaby mroźnej nocy. Policjanci z piskiej komendy swoją interwencją niewątpliwie uratowali jej życie.

Nie bądź obojętny! Swoją reakcją możesz uratować czyjeś życie!

Nie przechodźmy obojętnie obok osób leżących na przystankach czy ławkach w parku, zwłaszcza, gdy na zewnątrz panują niskie temperatury. To mogą być osoby chore, nietrzeźwe lub bezdomne potrzebujące naszej uwagi i pomocy. Jeden telefon wystarczy, by odpowiednie służby przyjechały na miejsce. Skuteczność policyjnych działań, w dużym stopniu zależy również od aktywności innych osób. Korzystając z numeru alarmowego 112 informujmy o osobach, które takiej pomocy potrzebują.

Bardzo przydatnym narzędziem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki której można wskazać funkcjonariuszom, które miejsce powinni objąć szczególnym nadzorem. Nie zapominajmy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Każda osoba w tym celu może i powinna zadzwonić pod numer alarmowy 112 i zgłosić obecność osoby zagrożonej wychłodzeniem przebywającej w danym miejscu i czasie. Natomiast posiadając wiedzę o miejscach, gdzie przebywają osoby bezdomne, a to przebywanie w tym miejscu może stanowić dla nich zagrożenie, można informację o takiej lokalizacji przekazać policjantom za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy kilka zupełnie anonimowych kliknięć, by wskazać policjantom miejsce, które powinno zostać przez nich sprawdzone.

Link do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego od 1 listopada do dnia 31 marca funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: Infolinia dla osób bezdomnych w województwie warmińsko-mazurskim