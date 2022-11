O bezpieczeństwo dbamy z lądu i powietrza Data publikacji 30.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Bezpieczeństwo na drodze to temat dotyczący nas wszystkich. Codzienne słyszymy w mediach o zdarzeniach drogowych, do których dochodzi na polskich drogach. Czasami kończą się one tylko rozbitym autem, ale niejednokrotnie dochodzi do tragedii uczestników, ich rodzin czy też bliskich. Przeciwdziałając takim sytuacjom policjanci krośnieńskiej drogówki nie tylko z lądu, ale i powietrza kontrolują zachowanie kierowców i zwracają uwagę na wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu krośnieńskiego.

Zachowanie kierowców na drodze w znaczący sposób przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Często efektem ich nieodpowiedzialności i lekceważącego podejścia do przepisów są zdarzenia, do których dochodzi na drogach. To w jaki sposób podróżujący podchodzą do obowiązujących norm prawnych policjanci krośnieńskiej drogówki sprawdzają każdego dnia. Podczas licznych kontroli reagują na przekroczenia prędkości, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, a także inne wykroczenia popełniane przez kierujących mające wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Tymi działaniami funkcjonariusze chcą wyegzekwować u kierowców przeświadczenia o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego. By jeszcze skuteczniej przeciwdziałać zdarzeniom drogowym, do których dochodzi na drogach powiatu krośnieńskiego, organizują liczne przedsięwzięcia w realizacji których wspomagani są przez kolegów z innych jednostek.

We wtorek (29 listopada) wspólnie z policjantami z Zielonej Góry kontrolowali kierujących z lądu, natomiast dzięki wykorzystaniu drona funkcjonariusze z Gorzowa Wielkopolskiego z powietrza obserwowali zachowanie kierowców i zwracali uwagę na wszelkie nieprawidłowości mające wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w powiecie. W trakcie prowadzonych kontroli policjanci krośnieńskiej drogówki zatrzymali kierującego volkswagenem, który ma dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi. Ponadto policjanci mając podejrzenie, że 26-latek znajduje się pod działaniem narkotyków, poddali go badaniu na zawartości środków odurzających. W związku z pozytywnym wynikiem testera, od kierującego pobrana została krew do dalszych badań laboratoryjnych. Jeśli wyniki potwierdzą obecność narkotyków w organizmie, wówczas poza zarzutem niestosowania się do orzeczonych środków karny odpowie on również za kierowanie pod wpływem środków odurzających. Ponadto z uwagi, iż pojazd którym kierował nie miał badań technicznych, odpowie on również za popełnione wykroczenie.

Pamiętajmy, że łamiąc przepisy musisz liczyć się z konsekwencjami nie tylko prawnymi. Nieodpowiedzialność na drodze może zakończyć się zdarzeniem, za którym kryje się ludzka tragedia. Nie pozwól żebyś był jej sprawcą. Każdy z nas ma realny wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

komisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

