Ślubowanie policjantów Data publikacji 30.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyło się ślubowanie policjantów przyjętych do służby. W szeregi kujawsko-pomorskiej policji wstąpiło 23 policjantów.

Podczas uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski przyjął ślubowanie od nowych policjantów.

- (…) Szanowne Rodziny policjantów, którzy dzisiaj wypowiedzieli słowa Roty, i Wy Koleżanki i Koledzy, którzy przed momentem wypowiedzieliście najważniejsze słowa w życiu zawodowym, w czasie służby. O tych słowach pamiętajcie zawsze. To najważniejsza przysięga składana Ojczyźnie, składana naszym obywatelom. (…) Za chwilę pojedziecie na szkolenie i tam zapewne pojawią się pierwsze dylematy, czy ja dobrze wybrałem, czy to jest miejsce dla mnie. Takie momenty przyjdą. Proszę Was, aby wówczas roztropność wzięła górę, abyście przeczekali i przetrwali ten czas. Bo to jest czas, kiedy wykuwa się stal, a stal, jak wiemy, wykuwa się w ogniu, zimnej wodzie bądź oleju. To będzie czas poświęceń i wyrzeczeń. Ale wierzę, że wrócicie tu i będziecie wspólnie z nami pełnili służbę (…) – tymi słowami zwrócił się nadinsp. Piotr Leciejewski do policjantów składających ślubowanie.

Do służby przyjęliśmy 23 nowych policjantów, którzy trafią do komend miejskich i powiatowych naszego województwa: dziesięciu do Bydgoszczy, pięciu do Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy, po dwóch do: Torunia, Włocławka, Nakła, po jednym do: Radziejowa i pionu kryminalnego KWP w Bydgoszczy.

Podczas ślubowania obecny był także Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz, który zwrócił się do policjantów:

- (…) Serdecznie gratuluję Wam tej decyzji. (…) Poczucie bezpieczeństwa jest bardzo ważne, czy praca policji jest dobrze zorganizowana, czy obywatele czują się bezpiecznie. Wasza decyzja o wstąpieniu do policji jest kluczowa, bo w tych aspektach my zawsze możemy liczyć na kujawsko-pomorskich policjantów.

Jako ostatni głos zabrał Kapelen kujawsko-pomorskich Policjantów Ksiądz Infułat Stanisław Kotowski:

- (…) Słowa roty to nie tylko czcze słowa, które otwierają drzwi do policji, ale to słowa, które zobowiązują. Zobowiązują do tego, aby odtąd rzeczywiście moje życie się odmieniło, albowiem nie żyje tylko dla siebie. (…) Wasza wspólnota to taka, która służby bezpieczeństwu Państwa i Jego obywateli. Zapewne usłyszycie także zachętę, aby kształtować swój charakter, swoją osobowość, żeby służyć drugim, żeby stawiać opór złu. Aby to robić sam muszę być silny, sam muszę od siebie wymagać.

Za chwilę policjanci wyjadą na szkolenie podstawowe do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Uroczystość ślubowania była doskonałą okazją do wręczenie jubilatom obchodzącym 30, 25 i 20-lecie służby okolicznościowych dyplomów, a także jednemu z policjantów z Bydgoszczy mł.asp. Marcinowi Sikorze „Kryształowego Serca”.

GRATULUJEMY!

Policjantom składającym dziś ślubowanie życzymy, wytrwałości i powodzenia! Jubilatom i odznaczonemu satysfakcji z wykonywanych zadań.