Policjant z legnickiego pododdziału prewencji pomógł osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym Data publikacji 30.11.2022 Kolejny raz policjant był w odpowiednim miejscu o odpowiednim czasie. Podczas korzystania z wolnego dnia sierż. Piotr Piłat z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy znalazł się na miejscu niebezpiecznej kolizji chwilę po jej zaistnieniu. Natychmiast zabezpieczył miejsce i pomógł osobom poszkodowanym.

Z największą przyjemnością pisze się o funkcjonariuszach, którzy nigdy nie zapominają, że pomoc drugiemu człowiekowi to ich główne zadanie nie tylko na służbie, ale też poza nią. O tym pamiętał również sierżant Piotr Piłat z Legnicy, który 28 listopada, będąc w czasie wolnym i jadąc samochodem, zauważył zdarzenie drogowe, do którego doszło około godziny 9.30 na ulicy II Armii Wojska Polskiego w Legnicy.

Mundurowy z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji natychmiast zatrzymał swój samochód, jednocześnie blokując ruch i zabezpieczając miejsce kolizji, w której brały udział aż 3 pojazdy. Funkcjonariusz od razu przystąpił do sprawdzenia, czy są osoby poszkodowane. Okazało się, że jedna z osób podróżujących w biorącym udział w zdarzeniu pojeździe ma uraz głowy, który wymagał profesjonalnego opatrzenia.

Sierżant Piłat o całej sytuacji powiadomił operatora numeru alarmowego 112 i jednocześnie wezwał na miejsce zespół ratownictwa medycznego, patrol policji oraz straż pożarną, ponieważ z jednego z pojazdów wydobywał się dym. Policjant cały czas monitorował stan osoby poszkodowanej w zdarzeniu oraz zapewnił wsparcie psychiczne pozostałym uczestnikom zdarzenia.

Po chwili na miejscu zjawiły się służby, w tym ratownicy medyczni, którzy przejęli opiekę nad poszkodowanym i przewieźli go do jednego z legnickich szpitali. Natomiast policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przystąpili do czynności mających na celu ustalenie przyczyn kolizji oraz odpowiedzialnych za nią osób.

Funkcjonariusz legnickiego Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji udowodnił, że funkcjonariusze bardzo często są w odpowiednim miejscu i czasie, nawet jeśli tego dnia korzystają z czasu wolnego. Swoim zachowaniem pokazał, że policjantem się jest cały czas, a nie jedynie bywa.