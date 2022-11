KAS i Policja wykryły nielegalne wyroby tytoniowe Data publikacji 30.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W ubiegły piątek funkcjonariusze Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego i policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krakowskiej komendy miejskiej zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali nielegalny tytoń. Funkcjonariusze zabezpieczyli 1800 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy, 62 kg nielegalnej krajanki tytoniowej oraz ponad 600 kg liści tytoniu. Gdyby towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosłyby prawie 500 tysięcy zł.

W miniony piątek (25 listopada) policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krakowskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, przeszukali jedną z podejrzanych posesji na terenie Krakowa-Nowej Huty. Na miejscu znaleźli, m.in. ponad 1850 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy oraz ponad 60 kg krajanki tytoniowej. Zatrzymali też dwóch przebywających tam mężczyzn. Policjanci pojechali do jednej z miejscowości w woj. świętokrzyskim, aby przeszukać posesję należącą do jednego z zatrzymanych. Tam śledczy znaleźli i zabezpieczyli ponad 600 kg liści tytoniu.

Gdyby znaleziony przez funkcjonariuszy towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku wyniosłyby prawie 500 tysięcy złotych. Zatrzymani mężczyźni zostali przewiezieni do siedziby Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą krakowskiej komendy miejskiej, gdzie złożyli wyjaśnienia. Podejrzani odpowiedzą za naruszenie przepisów karno-skarbowych, za co grozić im może wysoka kara grzywny, pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

(KWP w Krakowie / kp)