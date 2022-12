Przejęcie nielegalnej broni - akcja CBŚP Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przejęcie 146 jednostek broni palnej, ponad 30 sztuk istotnych elementów broni i ponad 2 tys. sztuk amunicji, a także zatrzymanie 13 osób podejrzanych, to efekt działań CBŚP, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Jest to kolejne uderzenie w rynek nielegalnej broni i amunicji w ramach śledztwa, w którym występuje łącznie 33 podejrzanych.

Śledztwo prowadzą policjanci z Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie zajmowali się nielegalnym handlem bronią palną i amunicją.

Pierwsze działania odbyły się w czerwcu 2021 roku, kiedy to policjanci zatrzymali 7 osób i przejęli m.in. 183 jednostki broni palnej krótkiej, 103 szt. broni palnej długiej, 73 szt. istotnych elementów broni palnej (np. lufy, zamki, baskile), a także ok. 3 tys. sztuk amunicji różnego rodzaju, 2 granaty bojowe, pocisk artyleryjski i 200 zapalników do materiałów wybuchowych. O sprawie pisaliśmy w materiale pt. „Potężne uderzenie CBŚP wymierzone w rynek nielegalnego handlu bronią”.

We wtorek policjanci CBŚP przeprowadzili działania na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Tym razem zatrzymano 15 osób, z czego 13 usłyszało zarzuty, a dwie przesłuchano w charakterze świadka. Podczas akcji doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia. W trakcie czynności mężczyzna zaatakował policjantów bronią automatyczną, raniąc jednego z funkcjonariuszy. Policjant CBŚP odpierając atak użył broni służbowej raniąc napastnika, którego pomimo natychmiastowo udzielonej pomocy nie udało się uratować. Wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, Wydział Kontroli CBŚP i BSWP.

W działaniach ukierunkowanych na zwalczanie nielegalnego handlu bronią wzięło udział ponad 170 policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z wielu zarządów terenowych biura, w tym z Wydziału dz. Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej i Aktów Terroru CBŚP oraz biegli z Komend Wojewódzkich Policji w Lublinie, Krakowie, Gdańsku i we Wrocławiu. Łącznie podczas akcji policjanci zabezpieczyli 146 jednostek różnej broni (długiej, krótkiej i pneumatycznej), ponad 30 sztuk istotnych elementów broni, a także ponad 2 tys. sztuk amunicji. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 103 tys. zł.

Zatrzymanym, prokurator przestawił zarzuty dotyczące posiadania broni palnej czy amunicji bez wymaganego pozwolenia. Grozić im może kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Warto podkreślić, że przejęta broń była przechowywana w różny sposób, czasem skrajnie niebezpieczny, tj. naładowana lub z dostępem dla osób postronnych. Zabezpieczone jednostki broni oraz inne przedmioty zostaną poddane szczegółowej analizie przez śledczych, którzy będą teraz ustalać między innymi to czy przejęta broń mogła być wykorzystana do popełnienia przestępstw.

Policjanci CBŚP, w tym roku już przejęli 577 jednostek nielegalnie posiadanej broni palnej, zabezpieczyli ponad 77 tysięcy sztuk amunicji oraz ponad 1000 istotnych części broni takich jak szkielety, lufy, zamki i inne.