Dzielnicowy pomógł bezdomnemu mężczyźnie

Z uwagi na panującą porę roku kłobuccy dzielnicowi systematycznie kontrolują pustostany i miejsca, w których mogą przebywać osoby szukające schronienia. Podczas jednej z nich asp. Mariusz Tałaj spotkał bezdomnego, który przebywał w budynku zagrożonym zawaleniem. Policjant wyciągnął do mężczyzny pomocną dłoń.

Dzielnicowy z Kłobucka - aspirant Mariusz Tałaj kontrolował w swoim rejonie służbowym miejsca, w których mogli przebywać bezdomni szukający schronienia przed zimnem. Podczas sprawdzania pustostanu w miejscowości Wilkowiecko, odnalazł bezdomnego. Mężczyzna przebywał w budynku grożącym zawaleniem, bez drzwi i okien.

37-latek był dobrze znany dzielnicowemu. Policjant pierwszego kontaktu już wielokrotnie, wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie oraz urzędnikami z gminy próbował pomóc mężczyźnie. Niestety, ten każdorazowo odrzucał pomoc i wracał w to samo miejsce.

Przełom nastąpił zimą 2021 roku. Bezdomny mężczyzna dał się wówczas przekonać i skorzystał z pomocy oferowanej przez dzielnicowego oraz pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. Dzięki ich staraniom, mężczyźnie przyznane zostało mieszkanie socjalne, w którym obecnie przebywa.

Mimo to 37-latek stale wracał do pustostanu, nie zdając sobie sprawy z zagrożenia, jakie może go tam spotkać zwłaszcza teraz, w okresie jesienno-zimowym, kiedy temperatury stają się coraz niższe.

I tym razem dzielnicowy nie pozostawił bezdomnego bez wsparcia i po rozmowie odwiózł do mieszkania, w którym jest ciepło i bezpiecznie.

Policjanci oferują pomoc każdej napotkanej osobie bezdomnej, jednak zdarza się, że albo nie chcą z niej skorzystać, albo po kilku dniach spędzonych w noclegowni wracają w miejsca, które w jesienno-zimowych warunkach zagrażają ich życiu.

Apelujemy do Państwa o zwracanie uwagi na bezdomnych oraz na osoby starsze mieszkające samotnie, które mogą stać się ofiarami niskich temperatur.

Pamiętajmy o tym, aby alarmować służby ratownicze za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu.