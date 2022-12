Czuwamy nad bezpieczeństwem - szczyt OBWE w Łodzi Data publikacji 30.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Już jutro szczyt OBWE w Łodzi ale my już dziś czuwamy nad bezpieczeństwem gości zagranicznych przybyłych do naszego miasta. Nie zapominamy również o bezpieczeństwie naszych mieszkańców. Pamiętajcie, że w najbliższych dniach przemieszczanie się po Łodzi może być znacznie utrudnione.

Część ulic zostało zamkniętych, na innych nastąpiła zmiana organizacji ruchu. Niektóre linie autobusowe zmieniły swoje trasy. Zwracajcie uwagi na nasze wskazówki i znaki drogowe. Będziemy robić co w naszej mocy, by czasowe utrudnienia związane z przejazdami eskortowanych kolumn były dla Was jak najmniej dotkliwe.