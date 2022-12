Policjanci z Opola rozbili "gang medyków" Data publikacji 01.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sześć osób zatrzymanych, zabezpieczona dokumentacja medyczna i recepty, przeszukania w przychodni i aptece oraz podejrzenia o nielegalny handel na kwotę 2 000 000 złotych - policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu rozbili grupę związaną ze środowiskiem medycznym, trudniącą się nielegalną sprzedażą leków psychotropowych dostępnych tylko na receptę. Policjanci mają dowody, że zatrzymani do tej sprawy działali jak zorganizowana grupa przestępcza. Nielegalną sprzedaż leków prowadzili na terenie całej Polski. Liderom grupy grozi teraz nawet do 12 lat więzienia. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Pierwsze podejrzenia co do przestępczego procederu związanego z handlem lekami policjanci otrzymali od funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w Opolu na początku 2022 roku. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Z kolejnych zebranych przez policjantów informacji wynikało, że grupa działa na terenie całej Polski. Materiał dowodowy wskazywał, że nielegalny proceder został rozwinięty na szeroką skalę. Gdy tylko policjanci zgromadzili wystarczającą ilość dowodów, przystąpili do zatrzymań.

Pierwszym krokiem do rozbicia grupy przestępczej było zatrzymanie w lipcu 2022 roku mieszkańca Opola. 25-latek miał nielegalnie rozprowadzać otrzymane od swoich mocodawców leki. Usłyszał on zarzut handlu lekami bez stosownych zgód oraz obrotu środkami odurzającymi. Według ustaleń zajmujących się tą sprawą policjantów, pełnił on w grupie rolę dilera - miał bezpośrednio sprzedawać leki klientom. Kolejne zatrzymania były już kwestią czasu.

W połowie listopada 2022 roku policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu pojechali do województwa zachodniopomorskiego. Jak ustalili kryminalni, to właśnie tam miały przebywać wytypowane przez funkcjonariuszy osoby. Według ustaleń policjantów, trzon grupy składał się z sześciu osób. Ich liderką miała być 34-letnia mieszkanka Szczecina - na co dzień pracownica prywatnego gabinetu lekarskiego. W proceder zamieszani byli dodatkowo między innymi lekarz i farmaceuta.

Kryminalni z Opola w ciągu jednego dnia rozbili główny skład grupy. Realizacja miała miejsce w Szczecinie. Bezpośrednio w działania zaangażowanych było blisko 30 funkcjonariuszy - to głównie kryminalni KWP w Opolu ale także pracownicy KAS w Opolu. Kilkanaście godzin pracy to blisko 10 przeszukanych pomieszczeń, w tym gabinetu lekarskiego i apteki, oraz sześć zatrzymanych osób. Policjanci zabezpieczyli pokaźną dokumentację medyczną, recepty, komputery, notatki, zapiski, a także ponad 40 000 złotych w gotówce.

Z sześciu osób zatrzymanych, tymczasowo aresztowane zostały trzy osoby: 64 i 44-letni mężczyźni oraz 34-letnia kobieta. Według zebranych dowodów, wszyscy zatrzymani mieli prowadzić działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi zawierającymi środki odurzające i substancje psychotropowe oraz uczestniczyć w obrocie znacznyej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Z naszych ustaleń wynika, że wszyscy zatrzymani działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - każdy pełnił przypisaną mu rolę w przestępczym procederze, z którego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Śledczy zajmujący się tą sprawą udowodnili zatrzymanym nielegalny obrót lekami o wartości blisko 2 000 000 złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz prawa farmaceutycznego. Grozi im za to kara nawet do 12 lat więzienia. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy i policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Film Policjanci z Opola rozbili "gang medyków"